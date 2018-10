Bản tin Hình sự 18H: 3 cảnh sát bị người vi phạm chém trọng thương

tài xế taxi Nguyễn Đức T. (1980 trú phố Dương Quảng Hàm) được cho đã bị lái xe Mazda CX5 nổ súng bắn đạn cao su vào người, trọng thương. Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Sau khi xảy ra va chạm dẫn đến xô xát tại khu vực ngõ 165 Dương Quảng Hàm (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy),. Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra vụ việc.

bắt quả tang Khích khi đang có hành vi cưỡng đoạt tiền của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân, thu tại chỗ 50 triệu đồng. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Văn Khích (SN 1984, quê Thanh Hóa, hiện trú Hà Nội) và Vũ Thị Hải Hoàng (SN 1990, trú Hà Đông, Hà Nội). Trước đó cơ quan chức năng đã

phát hiện chị Nguyễn Mộng Cầm(33 tuổi, ở huyện Ngọc Hiển) tử vong trên giường còn Triệu An Khương (39 tuổi, ở huyện Cái Nước) chết trong tư thế treo cổ. Cơ quan chức năng nhận định, Khương đã sát hại chị Cầm trước khi tự sát. (Xem chi tiết) Ngửi thấy mùi hôi từ căn nhà trọ trên đường Nguyễn Ngọc Sanh, người dân cùng Công an tỉnh Cà Mau phá khóa kiểm tra,. Cơ quan chức năng nhận định, Khương đã sát hại chị Cầm trước khi tự sát.

sát hại bà Nguyễn Thị Thu Hà (58 tuổi, ở phường 9, TP Cà Mau) ở Cà Mau, ông Nguyễn Quang Lễ (50 tuổi, ở xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) quay về quê nhà ở Trà Vinh uống thuốc trừ sâu tử tử. Công an Cà Mau đang kết hợp với cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết) Sau khitử tử. Công an Cà Mau đang kết hợp với cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh điều tra nguyên nhân vụ việc.

chặn bắt đoàn xe “bão đêm” gồm 82 nam nữ đến từ các tỉnh thành miền Tây, Bình Dương và 44 phương tiện. Trước đó nhóm đối tượng này đã hẹn nhau tụ tập tại quốc lộ 1A rồi đồng loạt phóng xe với tốc độ nhanh hướng về thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang khoảng 20 km, đoàn xe này quay đầu trở ngược về Cần Thơ. (Xem chi tiết) Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa. Trước đó nhóm đối tượng này đã hẹn nhau tụ tập tại quốc lộ 1A rồi đồng loạt phóng xe với tốc độ nhanh hướng về thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang khoảng 20 km, đoàn xe này quay đầu trở ngược về Cần Thơ.

Bị yêu cầu dừng xe do vi phạm luật giao thông, Đinh Văn Mạnh (25 tuổi, ở xã Ia Sol) lao thẳng xe vào lực lượng Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) rồi dao chém anh Đinh Văn Thiện (công an viên của thị trấn Phú Thiện). Trên đường tháo chạy,Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Thông - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn...". Trước đó

Sơn Ngân