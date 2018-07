Bản tin Hình sự 18H: Bắt 6 kẻ nổ súng vào đại úy công an cướp ô tô

Những nghi can này đang bị cáo buộc đi 2 ô tô và ép xe của đại úy Nguyễn Hoàng Nhiên (công tác tại Công an TP Sóc Trăng) trước khi nổ súng vào người nạn nhân để uy hiếp, cướp xe. (Xem chi tiết) Dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh nào, nhưng lãnh đạo các công ty OTCMXA, VNCOIN, Thiên Rồng Việt đã mở nhiều hội thảo kêu gọi nhà đầu tư góp vốn thực hiện các “dự án ma” nhằm lừa đảo đa cấp. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an bắt khẩn cấp 3 người và triệu tập 10 đối tượng có liên quan. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt được 6 nghi can trong vụ cướp xe Toyota Innova xảy ra tại huyện Thạnh Trị.Dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh nào, nhưng lãnh đạo các công ty OTCMXA, VNCOIN, Thiên Rồng Việt đã mở nhiều hội thảo kêu gọi nhà đầu tư góp vốn thực hiện các “dự án ma” nhằm lừa đảo đa cấp.

Kiểm tra hành chính căn hộ ở tầng 34 của chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22), công an quận Bình Thạnh, TPHCM phát hiện 7 đối tượng (hầu hết quê ở Hà Nội) có biểu hiện đang sử dụng ma túy tập thể . Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 4 viên thuốc lắc và 5 bịch nilon chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Hà Giang ra Quyết định. Bị can Lương là Phó Trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng bị xác định đã can thiệp, nâng điểm thi cho 114 thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia.Tiến hành khám xét nhà của đối tượng Cù Đình Trường (35 tuổi, trú thị trấn Núi Thành), Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam). Cơ quan chức năng đã mời 14 đối tượng khác lên làm việc, xác định ban đầu tổng số tiền các đối tượng cá độ 3,6 tỷ đồng.Xảy ra mâu thuẫn trong quán trà sữa ở khu vực vườn hoa tại thị trấn Lục Nam,Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã truy bắt, tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.Liên quan vụ chị N.T.L.A (SN 1988) tố cáo bị đồng nghiệp N.B.T (SN 1979, cùng làm phòng Tài chính - Kế hoạch) tấn công tình dục,. Công an không khởi tố vụ án mà chỉ xử phạt N.B.T vì hành vi Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.Phát hiện cửa nhà bị phá khóa, 2 xe máy trong nhà bị bỏ lại gần nhà sau tiếng kêu báo động của hàng xóm,. Một số người dân quá khích đã đánh các đối tượng trong đó 1 tên phải nhập viện cấp cứu.VKSND tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Công Doanh (SN 1978, Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng - Công ty Quảng Sơn) để điều tra hành vi Hủy hoại rừng. Trước đó,

