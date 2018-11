Bản tin Hình sự 18H: Bắt quả tang 5 cô gái bán dâm trong nhà nghỉ

Đỗ Tiến Phong (SN 1984, khu phố 4, phường 2, thị xã Kiến Tường) xuống bếp lấy dao lên đâm nhiều nhát khiến chị P. (SN 1983) trọng thương. Sau khi gây án, Phong tới Công an thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) đầu thú và khai nhận đã sử dụng ma túy nên không kiềm chế được bản thân. Bực tức về việc vợ chuẩn bị quần áo để đi khỏi nhà,. Sau khi gây án, Phong tới Công an thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) đầu thú và khai nhận đã sử dụng ma túy nên không kiềm chế được bản thân. (Xem chi tiết)

Nguyễn Thị Huyền đã dùng ảnh "nóng" ép chị TTT "trả nợ" để chuộc lại. Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) đã khởi tố, bắt tạm giam Huyền về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. (Xem chi tiết) Phát hiện ảnh khỏa thân của chồng và bạn thân của mình và nghe chồng tâm sự đã cho người tình mượn 140 triệu đồng,. Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) đã khởi tố, bắt tạm giam Huyền về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

do mâu thuẫn từ trước, Chiến chặn đường dùng mũ bảo hiểm ném khi Nguyễn Văn Linh (SN 1998, cùng trú huyện Thanh Chương) đang điều khiển xe máy khiến xe lao xuống mương nước làm 2 người chết, 1 bị thương. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Chiến (SN 2002) về tội Giết người. Trước đó,

Công an TP.HCM phát hiện và sàng lọc, đưa cả trăm người cả nam lẫn nữ về trụ sở để kiểm tra. Tại các bàn khách và sàn nhà, cảnh sát phát hiện nhiều viên nén, túi nylon nghi ma túy. (Xem chi tiết) Bất ngờ ập vào kiểm tra 2 nhà hàng, quán bar trên đường Huỳnh Văn Bánh và đường Nguyễn Đình Chính (quận Phú Nhuận),. Tại các bàn khách và sàn nhà, cảnh sát phát hiện nhiều viên nén, túi nylon nghi ma túy.

chặn xe máy rồi dùng gậy gỗ đuổi đánh rơi xuống vực tử vong rồi cướp khoảng 100 triệu đồng. Công an tỉnh Lai Châu đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng trên để điều tra. (Xem chi tiết) Đang trên đường đi đến xã Tá Bạ, Cao Văn Sinh (SN 1977)-kế toán Bưu điện huyện Mường Tè bị Lý Cá Lòng (SN 1984) và Mạ Mạ Xá (SN 1994, cùng trú xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu). Công an tỉnh Lai Châu đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng trên để điều tra.

Nguyễn Tuấn Việt (32 tuổi, ở quận Hà Đông) đã dí súng... nhựa dọa thủ tiêu cả gia đình nạn nhân để ép nữ chủ nhà đưa cho mình 1 tỷ đồng. Công an Hà Nội đã đề nghị truy tố Việt về tội Cướp tài sản. (Xem chi tiết) Sau khi lừa để vào tận nhà một gia đình ở chung cư cao cấp trên đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ),. Công an Hà Nội đã đề nghị truy tố Việt về tội Cướp tài sản.

cõng nhau xoay camera sang hướng khác rồi dùng hai cây thước nhôm dính keo hai mặt khoèo lấy tiền trong hòm công đức. Hòa thượng trụ trì phát hiện vụ việc đã chạy ra khóa cổng, tri hô rồi quật ngã một tên trộm và cô gái, 2 nghi phạm còn lại trèo tường tháo chạy. (Xem chi tiết) Trong khi cô gái đứng cảnh giới, nhóm 3 thanh niên lẻn vào chùa Vạn Phước (xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, BR-VT),. Hòa thượng trụ trì phát hiện vụ việc đã chạy ra khóa cổng, tri hô rồi quật ngã một tên trộm và cô gái, 2 nghi phạm còn lại trèo tường tháo chạy.

Bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà nghỉ thuộc ấp An Thạnh (xã An Ngãi, huyện Long Điền),. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tạm giữ đối tượng liên quan, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Sơn Ngân