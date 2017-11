Bản tin Hình sự 18H: Bắt quả tang 'chân dài' bán dâm tiền triệu

Do xảy ra mâu thuẫn từ trước,. Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Sau khikhi cả gia đình đang lo hậu sự cho bà Nhung (50 tuổi). Hai nạn nhân đều là giáo viên đang công tác tại địa phương. Công an huyện Nam Đông vẫn đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Xảy ra mâu thuẫn khi về cơ quan cũ rút hồ sơ,tại trước cửa Công ty taxi 42 (tại phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa). Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Hoàng Anh để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Do mâu thuẫn tình cảm,. Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) đã bắt giữ Vũ Công Chiến để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Bất ngờ kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ trên đường Lê Đại Hành (phường Vĩnh Trại),. Sau khi trả tiền môi giới cho Hoàng Đình Long (SN 1967) 850.000 đồng và Vũ Thị Tâm (SN 1985, đều trú đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại) 250.000 đồng, mỗi "đào" chỉ được nhận 400.000 đồng. (Xem chi tiết) Lái xe taxi chở khách từ Hà Nội về Ninh Bình, anh Lê Hồng Quân (SN 1986, quê Hà Nam, trú phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) đã mất liên lạc với gia đình.. Công an tỉnh Ninh Bình đang ráo riết điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Mất hàng chục triệu đồng không rõ nguyên nhân,. Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thanh Hằng để điều tra hành vi Trộm tài sản. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân