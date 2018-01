Bản tin Hình sự 18H: Bé 10 tuổi bị bạn bố hiếp dâm trên đường

Trên đường đưa con bạn đi mua bánh,. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đến giải cứu cô bé và vây bắt hung thủ. Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ Hòa để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Sau khi mua ma túy và rủ nhau vào quán bar trên đường Lê Lợi để sử dụng,. Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng trên về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. (Xem chi tiết) Công an Hội An (Quảng Nam) cho biết đã. Trong khi du khách này tố cáo bị người lái xe ôm giật tiền nên cùng bạn phản ứng lại thì người đánh khai do vị khách Tây chỉ trả một nửa tiền so với thỏa thuận nên anh ta giật để lấy đủ và xảy ra xô xát. (Xem chi tiết) Sau khi dùng sợi dây dù trong nhà siết cổ chủ nợ đến chết,. Tất cả hành động của hắn đã bị camera ghi lại. Công an Lâm Đồng đang tạm giữ nghi can để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Ghen tuông vì thấy người phụ nữ của mình có mối quan hệ rộng,. Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tạm giữ hình sự ông Tô Văn Bạc về hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Liên quan tới vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng trên phố Lê Lợi (phường Dĩnh Kế), Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập và tạm giữ vợ chồng Nguyễn Đức Minh (SN 1983) và Hoàng Thị Vân Anh (SN 1985; cùng quê Bắc Giang, tạm trú phường Thọ Xương).Không thấy P.T.T.K (SN 1995, trú xã Nhân Cơ) mở cửa hàng như thường ngày, người thân phá cửa kiểm tra thì. Công an tỉnh Đắk Nông đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Bị tạm giam hơn 4 năm, cô gái trẻ. Trước đó sau 5 lần hầu tòa, bị cáo Hoa đều cho ràng mình bị hàm oan vì cả 2 có quan hệ tình cảm và có con chung. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân