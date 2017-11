Bản tin Hình sự 18H: Bé gái 4 tuổi bị gã hàng xóm bịt miệng, cưỡng bức

Thấy bé gái hàng xóm đến chơi,. TAND Đăk Lăk vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Viết Bảo mức án chung thân về tội Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết) Đi tìm việc làm lương cao trên mạng xã hội,. Hai tháng sau, họ trốn thoát, tìm đến lãnh sứ quán của Việt Nam cầu cứu và được cơ quan chức năng giải cứu thành công. Nhà chức trách đang truy tìm những kẻ buôn người. (Xem chi tiết) Do muốn tìm cuộc sống mới, Lê Hồng Quân (31 tuổi, trú phố Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) lái xe taxi từ Hà Nội về Ninh Bình, dùng dao lam rạch tay để máu rơi ra xe nhằm tạo hiện trường giả rồi bỏ đi Bình Dương. Sau 7 ngày tìm kiếm, công an tỉnh Ninh Bình đã điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Trong lúc vui chơi tại sân vận động huyện Đại Từ (Thái Nguyên),. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên điều tra làm rõ. (Xem chi tiết) Công an TPHCM vừa đề nghị truy tố bị can Đinh Thái Bình (SN 1993, quê Sóc Trăng) về tội Giết người. Trước đó,Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa vừa xử phạt vi phạm hành chính mức 5 triệu đồng với Trần Thị Hường (24 tuổi, ở huyện Thiệu Hóa) do tung tin đồn bắt cóc trẻ em xảy ra ở xã Vĩnh Minh (Vĩnh Lộc).Đang ngồi chơi nhà bạn ở phường Hà Lầm (TP Hạ Long),. Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã xác định được nghi phạm và đang điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Xung quanh. Hiện, Phúc vẫn sống bình thường ở các tỉnh miền Nam và vì sao thanh niên này không liên lạc với gia đình đang được cơ quan chức năng làm rõ. (Xem chi tiết) Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đơn tố giác của cụ ông 80 tuổi (ngụ quận 10). Trước đó

Sơn Ngân