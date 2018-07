Bản tin Hình sự 18H: Bị cứa cổ, bé 7 tuổi dùng tay giữ dao để cứu em

Trong lần thứ 2 khám xét nhà bà Nguyễn Thị Hà (SN 1979, tạm trú phường Thống Nhất),. Công an TP.Pleiku (Gia Lai) thu nhiều hung khí và cho biết, đối tượng Hà hiện tỉnh táo, không có biểu hiện ngáo đá.

Được bạn rủ đi uống cà phê cùng, Đinh Thị Kim Ngân (15 tuổi, ngụ xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Công an tỉnh An Giang đề nghị truy tố Kim Ngân về hành vi Giết người, Cướp tài sản.