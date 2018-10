Bản tin Hình sự 18H: Bị người tình đâm chết khi đang 'mây mưa'

Công an quận Bình Thạnh, TPHCM vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bà Nga là tài xế điều khiển ô tô hiệu BMW trong tình trạng đã uống nhiều rượu bia và tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ tại ngã tư khiến 6 người thương vong. (Xem chi tiết) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bà Nga là tài xế điều khiển ô tô hiệu BMW trong tình trạng đã uống nhiều rượu bia và tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ tại ngã tư khiến 6 người thương vong.

xông vào trường gây rối, đánh vợ và dùng dao đe dọa một số thầy cô giáo khác có mặt tại đây. Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Đang dọn dẹp vệ sinh tại Trường Tiểu học Cảnh Hóa, anh Nguyễn Hùng Vĩ (trú xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch) - giáo viên đang công tác tại Trường Tiểu học xã Phù Hóa đã. Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đang điều tra vụ việc.

Nguyễn Văn Nhiều (23 tuổi, ngụ Gò Vấp) và anh Vĩnh Hiền (26 tuổi, quê Đồng Nai) bị người đàn ông này truy sát khiến 2 người thương vong. Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đang tạm giữ nghi can để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Chở nhau bằng xe máy đến quán cháo vịt của Trần Đức Tuyển (35 tuổi, quê Hà Nội) nằm trên đường Phạm Văn Chiêu để nói chuyện,. Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đang tạm giữ nghi can để điều tra vụ việc.

Bùi Quang Trọng (26 tuổi) mang theo chai thủy tinh, giáo tự chế gắn dao bầu, kiếm gây hấn với đàn em của Nguyễn Văn Thành (35 tuổi) khiến một người tử vong. Công an Hải Phòng đang tạm giữ 15 người để điều tra vụ án. (Xem chi tiết) Do mâu thuẫn tranh giành "quyền quản lý" các nữ tiếp viên tại nhiều quán karaoke ở huyện Thủy Nguyên,khiến một người tử vong. Công an Hải Phòng đang tạm giữ 15 người để điều tra vụ án.

chị N.T.H.T. (quê Quảng Nam) bị một người đàn ông bất ngờ cầm chai axit loãng tạt vào mặt. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, bị bỏng rát cánh tay và một phần ở lưng. Công an phường Thạc Gián (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đang xác minh làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Dừng xe máy cạnh ngã tư Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Tri Phương đợi bạn,. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, bị bỏng rát cánh tay và một phần ở lưng. Công an phường Thạc Gián (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đang xác minh làm rõ vụ việc.

51 tuổi (trú cùng địa phương) tại phòng ngủ của nạn nhân. Nghi phạm được phát hiện sau đó cách hiện trường 4km, do uống thuốc trừ sâu. Công an huyện Cái Nước đang điều tra vụ việc.Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừavào khách sạn ở thôn Hà Chua (xã Sơn Tây, Hương Sơn). Hưng khai số tang vật trên là cần sa và đối tượng đang vào khách sạn để giao dịch với khách hàng.

Sơn Ngân