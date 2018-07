Bản tin Hình sự 18H: Bí thư quấy rối tình dục vợ chủ tịch bị kỷ luật

từ đầu tháng 6 đến nay đã cùng một số đối tượng thực hiện 6 vụ, trộm 15 xe máy các loại. (Xem chi tiết) Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Long Thành (26 tuổi, trú TP. Đồng Hới, Quảng Bình) và Nguyễn Đình Sơn (23 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản. Thành khai

Công an tỉnh Bình Phước đãthường sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ. Cơ quan chức năng cũng thu nhiều mẫu thuốc tại nơi nạn nhân làm đẹp để phân tích và nếu đủ yếu tố, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án.Ban Chấp hành Huyện ủy Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) vừa họp và thống nhất kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Thanh Tâm-Bí thư Đảng ủy thị trấn Cờ Đỏ.khi cùng dự tiệc nhậu tại nhà ăn của UBND thị trấn Cờ Đỏ.Liên quan tớicó hành vi khủng bố và mua bán vật liệu nổ. Công an cũng phát hiện, thu giữ 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT tại nhà Nguyễn Tuấn Thành ở Trảng Bom, Đồng Nai.Do mâu thuẫn trong công việc, cán bộ tại Trạm Y tế số 3 (xã Trung Giã) là Vương Văn B. (49 tuổi) đã. Gây án xong, nghi can này đã dùng dao tự sát không xa hiện trường gây án.Ập vào kiểm tra hai quán cà phê tại xã Thạnh Phú do Võ Thị Thắm và Đặng Kiều Oanh làm chủ, Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) đã bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Thắm khai chỉnhưng không lấy tiền môi giới mà để bán cà phê còn Oanh trực tiếp "chiều" khách với giá 200.000 đồng.Ra hiệu lệnh dừng xe bất thành,. Xe không thể lăn bánh, Kha Văn Công cùng Quang Văn Là đóng cửa cố thủ. Bộ đôi nhanh chóng bị cảnh sát phá cửa khống chế. Tại ghế xe, lực lượng chức năng thu 19 bánh heroin và 4 kg ma túy dạng đá.Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố bị can 2 đồng phạm của trùm gỗ lậu Phượng “râu” là Phan Hữu Quyền (SN 1975) và Lê Văn Chính (SN 1969, cùng ở thị trấn Ea T’ling) về hành vi Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Sơn Ngân