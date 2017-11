Bản tin Hình sự 18H: Bí thư xã lên tiếng khi bị tố quan hệ bất chính

Bị Hà Anh Tuấn (16 tuổi) và Trần Trọng Tính (16 tuổi, cùng ngụ huyện Long Thành) mang gậy và dao tự chế tới trường Lilama (tại xã Long Phước) hành hung,. Sau khi gây án Dương đã tới Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đầu thú. (Xem chi tiết) Bất ngờ bị kiểm tra hành chính tại quán cà phê nhưng không xuất trình được chứng minh thư, Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi, quê Tiền Giang) và Lê Thị Kiều (16 tuổi, quê Đồng Nai) bị đưa về trụ sở và chuyển vào trung tâm bảo trợ xã hộ chỉ hơn 1 giờ sau đó. Gần 1 tháng xảy ra vụ việc,Bị nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương phát hiện đang phá khóa trộm xe máy,. Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã tạm giữ 2 đối tượng trên về hành vi Trộm tài sản. (Xem chi tiết) Bà P.T.T.H (SN 1985, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) vừa có đơn. Trong khi đó ông Trung phủ nhận quan hệ bất chính và khẳng định: “Mọi chuyện bình thường".Được cho là. Nạn nhân bị bỏng rất nặng nên đã được chuyển tới Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch. Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Phát hiện đối tượng truy nã Nguyễn Công Bảo (SN 1995, ngụ Q.8) đang chơi game bắn cá trên đường Quảng Trọng Linh,. Công an Q.8, TP.HCM đang tạm giữ Bảo để điều tra, xử lý.Thấy. Công an xã Trung Thành (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) nghi ngờ người này sốc ma túy và đang điều tra làm rõ. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn tại quán karaoke tại phường Tân Phú, Đinh Cao Cường (SN 1988) cùng nhóm bạn lao vào hỗn chiến với Đinh Văn Dương (SN 1990, cùng ngụ huyện Đồng Phú).Liên quan đến vụ việc bé gái 9 tuổi ở Vĩnh Long bi kẻ cướp hiếp dâm, Công an tỉnh Vĩnh Long cho Võ Văn Đặng (36 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) thực nghiệm hiện trường vụ án để điều tra làm rõ.Nghi ngờ ông Sùng Sìa Lử (64 tuổi, hành nghề bốc thuốc và xem bói ở xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn) khiến mình và con gái bị ốm,Công an huyện Đồng Văn (Hà Giang) đã bắt 2 nghi phạm trên về hành vi Giết người.

