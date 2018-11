Bản tin Hình sự 18H: Bị truy sát, đại gia vào sống tại trụ sở công an

phát hiện người đàn ông chết thảm dưới hành lang. Công an quận Bình Thạnh, TPHCM bước đầu xác định nạn nhân là Nguyễn Thanh Thoại (37 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) từ thuê căn hộ tại chung cư này nhưng đã chuyển đi vài tháng trước. (Xem chi tiết) Nghe tiếng động mạnh, người dân ở chung cư Cửu Long (đường Phạm Văn Đồng, phường 13) chạy ra kiểm tra thì tá hoả. Công an quận Bình Thạnh, TPHCM bước đầu xác định nạn nhân là Nguyễn Thanh Thoại (37 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) từ thuê căn hộ tại chung cư này nhưng đã chuyển đi vài tháng trước.

Đến hiện trường nơi bạn bị tai nạn, Nguyễn Duy Đạt (SN 1993), Nguyễn Thế Duy (SN 1999), cùng trú xã Đông Cường (huyện Đông Hưng) và Tô Thế Hải (SN 2000, trú xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng) hung hăng chửi bới,. Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) đã bắt cả 3 đối tượng trên để điều tra vụ việc.Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang lấy lời khai của ông M.T.D - một chủ doanh nghiệp ở xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình). Ông DNghe thấy tiếng nổ phát ra rất lớn tại khu vực ngã 3 Diệu Hóa (xã Xuân Phú), người dân địa phương chạy ra kiểm tra, phát hiện. Trước đó ông này vào một quán nước ven đường để nghỉ rồi bất ngờ cởi áo khoác ngoài rồi lao ra đường thì xảy ra vụ việc.Cho rằng Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi) và Nguyễn Văn Thuyết (25 tuổi, cùng trú xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bán điện thoại giả cho mình,. Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) đang tạm giữ 2 đối tượng trên để điều tra, xử lý.Được gia đình bảo lãnh tại ngoại khi vừa lĩnh 42 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy,. Sau hơn 5 tháng lần theo dấu vết, cảnh sát bắt được Tý khi đối tượng này đang trốn tại phường Thới An, quận 12, TP.HCM.Công an huyện Bắc Yên đã. Trước đó Tăm đã đăng tải hình ảnh đang cầm trên tay một chú khỉ hoang dã trong tình trạng bất động và nhiều hình ảnh chú khỉ đãbị xẻ thịt là dòng chữ: “Mổ khỉ tiếp nhau thôi” khiến dân mạng phẫn nộ.Đi ngang qua cầu Bình Lợi (thuộc địa bàn phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM),. Bước đầu xác định, nạn nhân khoảng ngoài 20 tuổi, mặc quần jean, áo thun sọc đen trắng, trên người không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Thi thể vẫn chưa phân hủy.

Sơn Ngân