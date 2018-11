Bản tin Hình sự 18H: Bị truy tố vì làm giả giấy tờ để lấy nhiều vợ

Phát hiện người phụ nữ đi xe máy một mình qua địa phận xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên), trên tay cầm điện thoại,. Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang tạm giữ Diệu để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Đang cùng bạn bè ngồi quán ven đường Trần Nhân Tông (phường Nam Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng),. Công an quận Kiến An (Hải Phòng) đang điều tra, truy bắt hung thủ.