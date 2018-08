Bản tin Hình sự 18H: Camera ghi lại cảnh kẻ xả súng bắn chết 2 người

Mâu thuẫn ở tiệm tạp hóa,. Công an quận Thủ Đức (TP HCM) đã tạm giữ nghi can Phát để điều tra, xử lý.

Liên quan đến vụ, đại tá Lê Minh Quang - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đang yêu cầu công an thị xã Ngã Năm báo cáo lại vụ việc và giải thích nguyên nhân không khởi tố vụ án. Theo vị này, "qua lời khai ban đầu của các bên, chắc còn một số thông tin chưa đúng...”.

Vào nhà nghỉ tại địa bàn xã Mỹ Đức (huyện An Lão, Hải Phòng) thuê phòng,. Công an huyện An Lão, Hải Phòng đã bắt được nghi phạm Chu Việt Phú (23 tuổi, trú xã Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng) và đang điều tra nguyên nhân vụ án.