Bản tin Hình sự 18H: Chục cô gái thoát y, tắm bia trong quán karaoke

Bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Tre Việt do Trần Thị Bắc (47 tuổi, trú xã Duy Hải, huyện Duy Tiên) làm quản lý, Công an Hà Nam. Bắc thừa nhận, kho khách nghỉ có nhu cầu đã "điều" gái bán dâm từ nơi khác đến và thu của "đào" 100.000 đồng. (Xem chi tiết) Trong vụ tham ô tài sản xảy ra tại PVP Land, bị can Trịnh Xuân Thanh (SN 1966) – nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam. 7 bị can khác, trong đó có Đinh Mạnh Thắng-nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà cùng bị truy tố về cùng tội danh. (Xem chi tiết) Đột kích quán karaoke trên đường Đống Đa (phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) do Nguyễn Thế Cường (SN 1983) làm chủ, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định bắt quả tang hàng chục tiếp viên trên người không mảnh vải che thân trong phòng hát.Cơ quan Cảnh sát điều tra. Theo thông tin ban đầu, những người này có liên quan đến những hành vi sai phạm của ông Trần Phương Bình (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc SongA Bank). (Xem chi tiết) Công an tỉnh Tiền Giang- để điều tra hành vi Cố ý làm trái... và Chiếm đoạt tài sản. UBND thành phố đã đề nghị đình chỉ chức vụ, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Hoàng. (Xem chi tiết) Can ngăn,. Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã bắt giữ đối tượng Thụ và lập hồ sơ đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại bệnh viện Tâm thần tỉnh. (Xem chi tiết) Từ mâu thuẫn cá nhân,gục ngay tại trường. Công an TP Cao Lãnh đã cho gia đình bảo lãnh H.T.K.V. về nhà và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Xảy ra mâu thuẫn khi cùng nhóm bạn mang hung khí đi đòi nợ giùm người khác ở xã Tân Hiệp,. Công an huyện Hóc Môn tạm giữ hình sự Tuấn và 3 người khác để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết) phăng. Người này cố níu lại tài sản nhưng bất thành. Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân