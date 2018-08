Bản tin Hình sự 18H: Cô bé 14 tuổi bị dọa giết, cưỡng hiếp suốt 2 năm

Sống cùng người tình lớn tuổi,. Thiếu nữ này đã bị xâm hại tình dục trong 2 năm trời. Công an Đồng Tháp bắt tạm giam Thanh về hành vi Giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra tội Vi phạm quy định về khám chữa bệnh xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh. Trước đó, nữ điều dưỡng Hoàng Thu Trang đãkhiến nạn nhân tử vong.

Công an quận 12 (TP.HCM) đã khởi tố Nguyễn Châu Long (34 tuổi); Trần Anh Khoa (22 tuổi) và Trần Hoài Nam (22 tuổi, cùng ngụ quận 12) về hành vi Buôn bán trái phép chất ma tuý.. Công an thu giữ súng ngắn, hơn 100 viên đạn, hai con dao tự chế...

Do vay tiền nhưng không có khả năng chi trả. Công an tỉnh Thanh Hóa đã giải cứu 2 nạn nhân và tạm giữ các nghi phạm để điều tra, xử lý.

Được một công ty nhận vào làm việc nhưng chỉ sau một ngày làm việclà anh Trần Công Toại (SN 1986, tạm trú TX Thuận An). Công an TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Ngọc để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.