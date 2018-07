Bản tin Hình sự 18H: Cô bé 14 tuổi bị hiếp dâm nhiều lần tại nhà

trung tá Kiều leo lên cây, tiếp cận rồi lao vào ôm cô gái khiến cả 2 rớt từ trên cây xuống bạt. (Xem chi tiết) Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã phát lệnh truy nã Võ Quốc và Võ Đức Việt (cùng trú thôn Hà Vi, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc). Theo cơ quan chức năng, 2 đối tượng trên được xác định cầm đầu băng nhóm phá rừng lim xanh tại tiểu khu 335 thuộc rừng phòng hộ Nam Sông Bung, với khoảng 34 cây gỗ, khối lượng khoảng 235m3. (Xem chi tiết) Sau khi lực lượng 114 dùng bạt chuyên nghiệp che chắn phía dưới tránh cho nạn nhân rơi xuống vực sâu 30m, Trung tá Đỗ Xuân Kiều lên cây cố gắng tiếp cận cô gái có biểu hiện ngáo đá là Cao K. D. (SN 1993, ngụ Thanh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa) nhưng nạn nhân chống cự quyết liệt, rung cây rất mạnh khiến trung tá Kiều bị ngã. Không bỏ cuộc,Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã. Theo cơ quan chức năng, 2 đối tượng trên được xác định cầm đầu băng nhóm phá rừng lim xanh tại tiểu khu 335 thuộc rừng phòng hộ Nam Sông Bung, với khoảng 34 cây gỗ, khối lượng khoảng 235m3.

Ly tham gia đường dây buôn bán, vận chuyển 288 bánh ma túy xuyên quốc gia và đang là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm của Bộ công an. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện Phương Thị Ly (SN 1997, trú Trùng Khánh, Cao Bằng) đang tìm cách vượt qua bên kia biên giới Việt-Trung (thuộc địa bàn Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng).

Trường khai do có thù ghét với bà hàng xóm Giang Thị Phận (68 tuổi) nên đã phục kích, bóp cổ dùng gạch đập nạn nhân đến chết rồi bỏ thi thể vào lu sau đó đổ cám lấp lên. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Trà Vinh lập thủ tục đề nghị trưng cầu giám định tâm thần đối với Đặng Văn Trường (50 tuổi, ngụ ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành).

"cha dượng" Ngô Thu Mãi (31 tuổi, quê Quảng Bình) nhiều lần giao cấu, cưỡng hiếp cô bé 14 tuổi. Đến khi con mang thai thì mẹ mới biết sự việc. Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố, bắt giam Mãi về hành vi Dâm ô, Giao cấu với trẻ em. (Xem chi tiết) Gợi ý đưa con gái của người tình từ tỉnh Đắk Nông về phòng trọ tại Bà Rịa-Vũng Tàu sống chung,. Đến khi con mang thai thì mẹ mới biết sự việc. Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố, bắt giam Mãi về hành vi Dâm ô, Giao cấu với trẻ em.

Lái xe kiêm sửa chữa điện nước của một công ty có trụ sở tại phường Xuân La, Nguyễn Bá Lợi (29 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) đã. Công an Hà Nội đã tạm giữ nghi phạm, thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.Cho rằng Trần Anh T. (18 tuổi) đi ngược chiều nhìn đểu mình,. Công an tỉnh Khánh Hoà đã tạm giữ đối tượng Lục để điều tra về hành vi Giết người.Phát hiện xe máy của mình dựng bên hiên nhà bị trộm, ông Đặng Văn Kỷ-công an viên xã Nhựt Chánh đã báo Công an huyện Bến Lức để chốt chặn nhưng không hiệu quả. Được biết,. Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã trích xuất camera, nhận dạng được đối tượng nghi vấn.

Sơn Ngân