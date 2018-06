Bản tin Hình sự 18H: Cô gái bị cướp hiếp dâm khi tâm sự với bạn trai

Kiểm tra xe khách mang biển số Lào có dấu hiệu khả nghi,. Do nghiện ma túy lâu năm, sau khi bị bắt người phụ nữ này lên cơn co giật, liên tục khóc lóc van xin lực lượng chức năng.

Nghi ngờ bạn lấy trộm đèn pin,khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ Hường để điều tra, xử lý.

Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại chung cư I-Home trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp). Quá trình khám nghiệm ban đầu cùng trích xuất camera phát hiện trong căn hộ ở tầng 6,

Được nhờ chở con gái của bạn sang nhà người thân,. Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ Thơm để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Thua độ rất nhiều từ ngày World Cup diễn ra nhưng không có tiền trả nợ, Nguyễn Minh Hồ (38 tuổi, quê An Giang) bỏ trốn lên Sài Gòn rồi. Công an quận Bình Tân (TP HCM) đã khống chế, bắt giữ Hồ tại trạm thu phí trên cao tốc Trung Lương.

Nảy sinh mâu thuẫn với chủ nhà hàng bia hơi tại xã Nham Sơn,. Sau khi gây án, Trình bỏ chạy nên bị một số người dân đuổi, đánh bị thương. Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang tạm giữ Trình để điều tra hành vi Giết người.

Vụ gia đình Nguyễn Thị T (12 tuổi) và Lê Thị N. (14 tuổi, cùng ngụ huyện Yên Mỹ) mang quan tài diễu phố do nghi ngờ nguyên nhân cái chết của con em mình,. Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) cũng đang tiến hành các bước để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng quá khích về hành vi Gây rối trật tự công cộng liên quan tới vụ việc.