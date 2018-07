Bản tin Hình sự 18H: Cô gái bị cướp kề dao vào cổ hiếp dâm

cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ giết người vô cùng nghiêm trọng nên từ chối cung cấp thêm thông tin. (Xem chi tiết)

Liên quan tới vụ thi thể phân hủy bị bỏ trong bảo tải đưa tới phi tang trong lô cao su thuộc ấp 5 (xã Tân Khai, huyện Hớn Quản), công an tỉnh Bình Phước xác định nạn nhân là một phụ nữ sống không xa hiện trường. Bước đầu

tìm chém công an viên xã Vạn Phú (huyện Vạn Ninh) đến tử vong. Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trên để điều tra vụ án mạng. (Xem chi tiết) Do mâu thuẫn trong khi ăn nhậu, Võ Thành Hải (SN 1977), Nguyễn Công Luân (SN 1988), Dương Minh Khoa (SN 1991) và Phan Thanh Tùng (SN 1992, ngụ huyện Vạn Ninh) đã. Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trên để điều tra vụ án mạng.

phát hiện thi thể một thi thể anh Lê Văn H. (SN 1988, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đang trong quá trình phân hủy ở lùm cây ven đường. Công an quận Sơn Trà đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Người dân ở khu vực ngã tư Chu Huy Mân-Vân Đồn (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vừa. Công an quận Sơn Trà đang điều tra vụ việc.

Hai nạn nhân có vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra nên cơ quan chức năng nghi ngờ đây có thể là vụ án mạng. (Xem chi tiết) Liên quan tới vụ tai nạn trên quốc lộ 10 khiến hai người thương vong, Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Lương Thị Kim Phượng (20 tuổi, ngụ xã Phổ Minh) đã dùng gậy đánh, dùng gạch đập đầu cha khiến ông Lương Ngọc Thanh (46 tuổi, ngụ thôn Tân Mỹ) tử vong. Công an huyện Đức Phổ đang tạm giữ hình sự Lương Thị Kim Phượng để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Bị la mắng khi đi hát karaoke về khuya,. Công an huyện Đức Phổ đang tạm giữ hình sự Lương Thị Kim Phượng để điều tra hành vi Giết người.

một đối tượng đã áp sát dùng dao khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm rồi cướp tài sản. Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án. (Xem chi tiết) Phát hiện chị L.T.T (SN 1989, ngụ huyện Long Điền) đi làm về 1 mình qua cánh đồng vắng thuộc khu phố Long Phương (thị trấn Long Điền),. Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Công an tỉnh Hà Giang vừađể điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định tố tụng đã được VKS cùng cấp phê chuẩn. Công an Hà Giang đang mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.Phát hiện con gái bị người yêu cũ dọa giết khi yêu cầu nối lại tình cảm bất thành, ông L.V.Đ cùng vợ con (đều ngụ thị xã Duyên Hải). Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Phong để điều tra về hành vi Giết người.

