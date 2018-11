Bản tin Hình sự 18H: Cô gái bị cướp trên giường ngay sau khi 'mây mưa'

nhóm thanh niên chưa rõ danh tính cầm hung khí lao vào đâm chém khiến anh P. (SN 1990, quê Đồng Tháp) cùng một người bạn tử vong. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang phối hợp với Công an quận 2 xác minh, truy tìm nhóm gây án. (Xem chi tiết) Sau khi một thanh niên rời khỏi bàn nhậu trên đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, quận 2) do mâu thuẫn cãi vã,. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang phối hợp với Công an quận 2 xác minh, truy tìm nhóm gây án.

đón taxi do tài xế Võ Văn Đức (26 tuổi, ngụ TP Huế) cầm lái từ Huế về Đà Nẵng, khi đến quận Ngũ Hành Sơn đã dùng dao uy hiếp để cướp. Nạn nhân sau khi thoát thân đã cùng người dân và công an quận Ngũ Hành Sơn truy bắt, khống chế Park Young Jun. (Xem chi tiết) Cầm cố cả passport để đánh bạc nhưng thua sạch, Park Young Jun (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).

Lê Việt Hòa (34 tuổi, trú quận Tây Hồ) mang ma túy tới một khách sạn ở phường Chương Dương để cùng 9 nữ, 3 nam "góp vui" mừng sinh nhật Nguyễn Thị Lụa (20 tuôi, trú tỉnh Bắc Giang). Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Hòa về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. (Xem chi tiết) Sau khi ăn uống tại một nhà hàng tại quận Hoàn Kiếm,.

bị nhóm người bên phía "chồng hờ" (GĐ một doanh nghiệp sản xuất gạch ở Thái Bình đã có vợ con) truy đuổi, cắt tóc, hành hung, đập phá ô tô ngay tại trụ sở công an. Công an tỉnh Thái Bình đã tạm giữ 3 nghi can từ 21-31 tuổi để làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn trong việc thăm nuôi đứa con chung ngoài giá thú, chị Võ Thị Thiện (26 tuổi, trú Hà Nội) tố cáo.

Bị bại liệt phải ngồi xe lăn, không nói được và chỉ nặng gần 20kg nhưng chị H.T.P. (SN 1990, trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam) được cho bị xâm hại đến mang thai. Công an huyện Tiên Phước cho biết đã có thông tin về người bị tình nghi song chờ cô sinh con sẽ xét nghiệm ADN để xác định kết quả chính xác. (Xem chi tiết)

gần 20 môtô phân khối lớn (dung tích xi lanh 1.300 cm3) chạy với tốc độ 160 km/h, hướng từ Đà Lạt về TP HCM tăng tốc tháo chạy. Lực lượng chức năng phải đón lõng, ghi nhận hình ảnh, biển số xe để xử phạt. (Xem chi tiết) Bị Cảnh sát giao thông Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng chốt chặn ở trạm thu phí Định An ra hiệu dừng xe nhưng.

Sau khi "mây mưa" với cô gái bán dâm khu vực thị trấn An Châu (huyện Châu Thành),. Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đang tạm giữ hình sự Trường về hành vi Cướp tài sản.Sau khi sử dụng ma túy đá,. Viện KSND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã truy tố Vũ Ngọc Huyến về tội Bắt người trái pháp luật và Chống người thi hành công vụ.

Sơn Ngân