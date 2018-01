Bản tin Hình sự 18H: Cô gái bị hiếp, giết dã man dưới chân núi

Bản tin của Bộ Công an cho biết: Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Ngày 04/01/2018,Phát hiện Ngọc (32 tuổi, quê Cà Mau) tử vong trong phòng trọ trên đường Cô Bắc (quận 1),. Nghi can này cố thủ trong xe taxi tại khu vực cầu Kênh Tẻ (quận 7) nên cảnh sát phải đưa cả chiếc taxi về trụ sở. (Xem chi tiết) Hẹn bán điện thoại trong con hẻm vằng trên đường Vườn Lài (phường Tân Thành),. Camera an ninh nhà dân trong khu vực này đã ghi được cảnh vụ việc. Công an quận Tân Phú (TP HCM) tạm giữ một số đối tượng liên quan để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Hơn một tuần mất tích,ở quận Hoàng Mai (Hà Nội). Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Dự kiến, lễ an táng ông Lâm sẽ diễn ra lúc 8h ngày 5/1 . (Xem chi tiết) Sau vài giờ, Công an tỉnh An Giang đã bắt Lâm Văn Đởi (SN 1996, ngụ TP Châu Đốc). Đối tượng Đởi bị tình nghi hãm hiếp rồi sát hại cô gái chăn dê này dưới chân núi Mồ Côi. (Xem chi tiết) Kiểm tra hành chính 2 căn nhà cho thuê ở quận Ngô Quyền,. Từ lời khai của các 'đào', cơ quan chức năng bắt Nguyễn Thị Hạnh (57 tuổi, trú quận Lê Chân) và Đinh Thị Kim Hồng (49 tuổi, trú quận Ngô Quyền) về hành vi Chứa mại dâm. (Xem chi tiết) Liên quan tới vụ nổ làm 6 căn nhà gần như "mất tích, 100 căn nhà hư hỏng; 2 người chết, nhiều người bị thương... Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1964) về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Ông này khai,Trong lúc xô xát do mâu thuẫn,. Sau khi gây án, bà D.T.H dùng chiếu đắp lên thi thể chồng rồi lấy xe đạp đi trình báo với chính quyền. Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) đang điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)

