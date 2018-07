Bản tin Hình sự 18H: Đại gia thép nói về 119kg cocain trong container

Thấy bạn bị Nguyễn Phước Quốc Dũng (SN 1985, ngụ xã Đức Tân) cùng đồng bọn chém lia lịa do mâu thuẫn từ trước,. Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ một số đối tượng để điều tra.

Bị công an TP Cần Thơ kiểm tra hành chính quán cà phê trá hình-kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên đường Nguyễn Văn Cừ và thu nhiều tang vật,. Công an TP. Cần Thơ đã tạm giữ 3 nghi phạm để điều tra hành vi Chống người thu hành công vụ.

Liên quan đến vụ, phía CSĐT đã có kết quả giám định không đủ căn cứ khoa học để xác định cái chết. Do gia đình nạn nhân tiếp tục làm đơn để được điều tra làm rõ, công an Nghệ An cho biết sẽ làm rõ các nghi vấn liên quan nếu có.Trong quá trình được phân công xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích",nhưng bị tố giác và bị khởi tố về hành vi Nhận hối lộ. CQĐT Viện KSND Tối cao vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can này.Do cần tiền tiêu xài,cho một người phụ nữ lạ mặt để lấy 10 triệu đồng. Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) đã hoàn thiện hồ sơ, trao đối tượng cho cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý.