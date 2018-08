Bản tin Hình sự 18H: Đại úy công an bị 'ma men' cứa cổ trên đường

Đặng Văn Chí (SN 2001, trú thôn Xuyên Tân, xã Đức Xuyên) đã dùng dao chém nhiều nhát khiến bố mình là ông Đặng Văn S. (SN 1965) tử vong. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt ở tỉnh Bình Phước khi đang đón xe về Đắk Nông đầu thú. (Xem chi tiết) Xin 70 triệu để mua xe máy nhưng chỉ được cho 50 triệu,. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt ở tỉnh Bình Phước khi đang đón xe về Đắk Nông đầu thú.

tìm tới tận nhà anh Nguyễn Đình Nghĩa (27 tuổi, tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Đoa) nổ nhiều phát súng khiến anh này cùng em gái 22 tuổi và anh Hồ Thanh Giang (23 tuổi, trú xã Kdang, huyện Đak Đoa) trọng thương. Công an huyện Đắk Đoa, Gia Lai đang truy bắt nhóm đối tượng gây án. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn trong quán nhậu, nhóm 3 người đi xe bán tải

phát hiện Nguyễn Tiến Duy (24 tuổi, ngụ huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) đang ngủ cùng T.C.N (15 tuổi) và cô con gái thừa nhận bị dụ dỗ quan hệ tình dục trong 2 đêm. Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã bắt giữ Duy để điều tra hành vi Giao cấu với trẻ em. (Xem chi tiết) Từ quê lên phòng trọ ở xã Minh Lập, người mẹ

sau khi ăn nhậu đã rủ nhau đến quán hát này để sử dụng ma túy tổng hợp cho "phê". (Xem chi tiết) Bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke ở xã Quyết Thắng, Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) bắt quả tang 5 nam 2 nữ tú đang có hành vi Sử dụng trái phép ma túy. Các đối tượng khai nhận,

ông này thừa nhận có quan hệ bất chính với nữ hàng xóm đùng như đơn tố cáo của chồng cô này. (Xem chi tiết) Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang đã triển khai quyết định thi hành kỷ luật đối với ông V.V.L-nguyên Phó bí thư chi bộ, Phó cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hậu Giang bằng hình thức cảnh cáo về mặt đảng. Trước đó

lái xe bỏ chạy rồi lớn tiếng lăng mạ và liên tục lái xe đâm vào tổ tuần tra CSGT Công an huyện Hương Sơn khi bị chặn bắt. Công an Hà Tĩnh đã bắt Nguyễn Quang Sơn về hành vi Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết) Điều khiển xe ô tô vi phạm luật giao thông, Nguyễn Quang Sơn (SN 1981, trú xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Công an Hà Tĩnh đã bắt Nguyễn Quang Sơn về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Sau khi uống say về nhà đập phá đồ đạc, Trần Duy Tấn (SN 1990, ngụ xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) chém một chiến sĩ công an xã bị thương. Bị khống chế đưa về trụ sở để làm việc, do không bị còng tay,

