Bản tin Hình sự 18H: Dí súng, cướp tiền giám đốc quỹ tín dụng

Do có mâu thuẫn từ trước nên khi. Gây án xong, Điệp bắt taxi bỏ trốn và bị bắt khi đang ở tại một nhà nghỉ ở quận Đồ Sơn (Hải Phòng) trong tình trạng phê ma túy.

Sau khi 2 nhóm thanh niên hỗn chiến và nghe nhiều tiếng nổ nghi tiếng súng, người dân tại thôn Môn Trì (xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường) ra kiểm trađược đưa tới bệnh viện cấp cứu. Công an huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) đang điều tra vụ việc.

Đồng ý để bà chủ quán cà phê không kích dục với giá 200.000 đồng,. Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã tạm giữ 2 đối tượng trên để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Được cho có mâu thuẫn về tiền bạc, Lưu Văn Cúc (SN 1983, trú Bắc Giang) quyết tâm vượt gần 400km từ Bắc Giang vào Nghệ An rồi. Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã khởi tố Cúc về hành vi: Huỷ hoại tài sản, Đe doạ giết người và Tàng trữ vật liệu nổ trái phép. (Xem chi tiết)