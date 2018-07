Bản tin Hình sự 18H: Dụ bé trai xem phim 'đen' rồi dâm ô nhiều lần

Công an xã Xuân Phú đã đánh kẻng báo động và tri hô người dân hỗ trợ vây bắt nhóm côn đồ này. Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã khởi tố, bắt tạm giam cả 3 đối tượng trên về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết) Phát hiện 3 thanh niên 9X nổ súng sau đó dùng dao, kiếm đuổi chém 2 anh em L.V.C. ở xã Xuân Phú (huyện Thọ Xuân),. Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã khởi tố, bắt tạm giam cả 3 đối tượng trên về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.

bé gái T. (8 tuổi) tố cáo Nguyễn Chí N. (15 tuổi) hiếp dâm và thiếu niên này khai cùng Nguyễn Văn T. (13 tuổi) quan hệ tình dục với nạn nhân nhí trên, thượng úy Quách Trung Kiên-Phó Trưởng Công an xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) vừa bị UBND xã kiểm điểm. Theo đó, thượng úy Kiên đã "quên" báo cáo vụ việc cho UBND xã. (Xem chi tiết) Liên quan vụ, thượng úy Quách Trung Kiên-Phó Trưởng Công an xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) vừa bị UBND xã kiểm điểm. Theo đó, thượng úy Kiên đã "quên" báo cáo vụ việc cho UBND xã.

Công an huyện Phú Vang (TT-Huế) phát hiện Minh có hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng internet trong 20 ngày liên tục. Cơ quan chức năng cũng tạm giữ 8 đối tượng đánh bạc và thu giữ tiền cùng tang vật liên quan. (Xem chi tiết) Bất ngờ khám xét khẩn cấp nhà riêng của Phan Văn Minh (SN 1993, ngụ Tổ dân phố Bình Tân, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang),. Cơ quan chức năng cũng tạm giữ 8 đối tượng đánh bạc và thu giữ tiền cùng tang vật liên quan.

Vòng Tểnh Sênh (26 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán) đã chém bà Đinh Thị Bia (61 tuổi, trú xã Tà Lài, huyện Tân Phú ) tử vong sau đó chém vợ nhiều nhát khiến nạn nhân chấn thương sọ não rồi bỏ trốn. Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đang truy bắt nghi phạm để xử lý. (Xem chi tiết) Đòi lại sính lễ cưới sau khi mâu thuẫn với vợ bất thành,chém vợ nhiều nhát khiến nạn nhân chấn thương sọ não rồi bỏ trốn. Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đang truy bắt nghi phạm để xử lý.

Đối tượng này bị cáo buộc dùng đũa đâm vào miệng và mắt anh Nguyễn Minh Dũng (SN 1985, thị trấn Đắk Tô) khiến nạn nhân tử vong. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Kon Tum đã bắt được đối tượng Trần Ngọc Vũ (SN 1988, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, Kon Tom) để điều tra vụ án mạng xảy ra trong một quán ăn khuya tại thị trấn Đắk Tô.

Vi Văn Kiều (SN 1996, trú xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) đã để Trương Công Nguyễn (SN 1999) và Trương Công Bắc (SN 1999, cùng trú xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn) thay nhau hãm hiếp nạn nhân. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt 3 bị can trên tổng gần 14 năm tù về tội Hiếp dâm. (Xem chi tiết) Do đã bàn bạc từ trước nên sau khi đi chơi và quan hệ tình dục với người yêu 17 tuổi trên đường vắng,. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt 3 bị can trên tổng gần 14 năm tù về tội Hiếp dâm.

Những lần cậu trai 14 tuổi tới nơi làm việc của. Mỗi lần như vậy, Thọ cho Đ. 50.000-200.000 đồng. Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khởi bị can đối với Thọ để điều tra tội Dâm ô trẻ em.Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt 4 đối tượng về hành vi Đánh bạc, thu 109 triệu đồng. Theo đó, sau khi tạo tài khoản trên web chuyên về cá độ bóng đá, Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1995) và Phạm Đức Công (SN 1988) chia thành 32 tài khoản con để nhiều người chơi cá độ.

Sơn Ngân