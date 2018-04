Bản tin Hình sự 18H: Dụ cô bé 13 tuổi chơi ma túy rồi hiếp dâm

anh Vũ Văn Chinh (34 tuổi, trú xã Hiệp Thạnh) bất ngờ bị một người tên Thức (quê Hải Phòng) dùng súng bắn bằng đạn cao su bắn trọng thương. Nghi can sau đó cũng phải nhập viện do ngã gãy chân trên đường tẩu thoát. Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Đang đi công việc tại thị trấn Liên Nghĩa,. Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đang điều tra vụ việc.

rần Quốc Vũ (31 tuổi) siết cổ Võ Thành Tuấn (27 tuổi, cùng trú thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) tới chết rồi chở thi thể 25km rồi lấy tài sản, chôn xác phi tang. Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị truy tố Vũ tội Giết người, Cướp tài sản. (Xem chi tiết) Xảy ra cãi vã do không có tiền trả nợ, T. Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị truy tố Vũ tội Giết người, Cướp tài sản.

Bà này bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ 17 triệu đồng của người nhà bị can đang phạm tội Tàng trữ trái phép ma túy tại quán nước cách trụ sở khoảng 200m. (Xem chi tiết) Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) vừa tạm giữ bà Trịnh Thị Huyền (SN 1982) công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Thái Nguyên.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 79 bánh heroin tuy nhiên một số lớn đã được tẩu tán trước đó. (Xem chi tiết) Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa bắt Nguyễn Hữu Chuyền (SN 1964, quê tỉnh Sơn La) cùng người tình là Trần Thị Luyện (SN 1968, quê TP Thái Nguyên) và Trần Thị Mười (SN 1979, em gái Luyện) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lê Anh Việt (32 tuổi) bị Triệu Văn Thống (27 tuổi) và một người tên Vinh (28 tuổi, cùng trú xã Ea Tam) dùng súng bắn khiến nạn nhân bị thương vùng đùi bẹn, thủng ruột. Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã triệu tập 7 nghi can, thu giữ 2 khẩu súng được cho là hung khí gây án. (Xem chi tiết) Đứng ra dàn xếp mâu thuẫn cho 2 nhóm thanh niên,. Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã triệu tập 7 nghi can, thu giữ 2 khẩu súng được cho là hung khí gây án.

đốt một kiốt bán đồ nhựa thuộc chợ Tam Cờ với mục đích để bạn gái mới quen qua mạng xã hội đến quay phim, viết bài giật gân trên facebook nhằm “câu like”. (Xem chi tiết) Công an TP Công an Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính Lê Hoàng Vũ (23 tuổi, trú phường Tân Quang) về hành vi Hủy hoại tài sản. Nam thanh niên này đã

. Tại cơ quan điều tra, H. đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang điều tra, xử lý vụ việc.Vì tìm hiểu nạn phá rừng phòng hộ tại huyện Khánh Vĩnh,. Đồng thời một số đối tượng bắt giữ trái phép 2 phóng viên trên; cướp toàn bộ máy ảnh, điện thoại, hòng xóa dấu vết. UBND huyện Khánh Vĩnh đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Bình.Dù biết cô gái trong mộng đã có người yêu nhưng. Công an Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên về hành vi Cố ý gây thương tích.Điều khiển ô tô đến khu C9 (ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để giải quyết nợ nần,. Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang điều tra vụ việc.

