Bản tin Hình sự 18H: Đưa thiếu nữ say rượu về phòng trọ hiếp dâm

Kiểm tra hành chính. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3.200.000 đồng và 4 bao cao su. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo luật định. (Xem chi tiết) Sau 3 ngày lẩn trốn tại khu vực đồi Chè Cọ (thuộc địa bàn xã Côn Minh), Nguyễn Văn Cường (SN 1984, trú xã Quang Kim, huyện Bát Sát, tỉnh Lao Cai) đã bị công an huyện Na Rì vây bắt, khống chế.Nghi ngờ vợ ngoại tình nên sau khi uống rượu về,ngay sau đó. Công an huyện Yên Lập (Phú Thọ) đang tạm giữ Huệ để phục vụ công tác điều tra. (Xem chi tiết) Đến làm việc, nhân viên cửa hàng điện lạnh trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn trong lúc uống rượu,. Sau khi gây án Kpă Ưâu đã đến Công an xã Ia Piơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đầu thú và giao nộp hung khí. (Xem chi tiết) Công an huyện Kỳ Sơn, (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam Cụt Thị Thông (SN 1989, trú xã Hữu Kiệm, cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ) và Cụt Thị Mão (SN 1989, trú xã Bảo Nam) về tội Mua bán trẻ em.Thấy vợ đi làm thuê ở TP.HCM về dắt theo con lớn đi cùng,. Người cha được cấp cứu kịp thời trong khi 3 nạn nhân nhỏ tuổi nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng. (Xem chi tiết) Bị chặn đánh khi đang chở bạn gái trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1),. Bốn đối tượng bị bắt "nóng" tại chỗ còn 2 đối tượng đến công an đầu thú sau đó. (Xem chi tiết) Phát hiện thiếu nữ V.T.N.T. (15 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) ngồi nhậu cùng đã say không biết gì,. Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ Triệu Quốc Chí để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết) Đang nằm trên giường xem điện thoại,. Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đang xác minh vụ việc. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân