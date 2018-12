Bản tin Hình sự 18H: Ép bé 11 tuổi xem phim sex để hiếp dâm suốt 1 năm

Công an huyện An Dương (TP. Hải Phòng) đã bắt tạm giữ hình sự Đồng Văn Sơn (SN 1984, trú thôn Viên Chử, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo cáo buộc,

Đặt xe ôm Grab bike qua ứng dụng điện thoại, Nguyễn Tài Nam (SN 1992, ngụ tỉnh Thanh Hóa) lừa tài xế chở qua nhiều tuyến đường rồi. Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nam để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Xảy ra mâu thuẫn, Lê Thanh Em (SN 1992, quê ở tỉnh Hậu Giang) rủ Lê Văn Cậm (SN 1992) và Check Tra (SN 1998 cùng quê tỉnh An Giang) cùng một số đối tượng khác. Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng trên để điều tra vụ việc.

Công an huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) đang tiến hành điều tra, làm rõ việcxã Tân Long. Nghi phạm là Lê Văn Nghĩa (33 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít) khi bị bắt giữ không chống cự mà chỉ gọi người nhà đem quần áo đến.Công an TP. Hội An vừa đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm ghi bán số đề thuộc phường Tân An, Thanh Hà và Sơn Phong của TP Hội An, phát hiện,. Tang vật tạm giữ gồm 150 triệu đồng tiền mặt, 7 ĐTDĐ, 6 cuốn sổ ghi tịch đề, 56 tờ tịch đề và một số tài liệu liên quan.Khi phát hiện chiếc xe tải có dấu hiệu nghi vấn nên. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 4m3 gỗ đang được cất giấu. Công an xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đang điều tra vụ việc.