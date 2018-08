Bản tin Hình sự 18h: Giết vợ, đốt xác phi tang tại nghĩa địa

clip đôi trẻ quan hệ tình dục trong quán trà sữa được cho tại địa bàn phường Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên) đang gây "bão" mạng, lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ cho biết đang xác minh vụ việc. Clip "nóng" này do camera giám sát ghi lại và bị một số người đã dùng điện thoại quay lại, chia sẻ lên mạng. (Xem chi tiết) Liên quan tới, lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ cho biết đang xác minh vụ việc. Clip "nóng" này do camera giám sát ghi lại và bị một số người đã dùng điện thoại quay lại, chia sẻ lên mạng.

Nguyễn Chí Thiện (SN 1989, trú phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) nổ súng vào nhóm "đối thủ" khiến Nguyễn Hà Việt (SN 1988, trú phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) tử vong. Công an tỉnh Bình Định đang khẩn trương truy bắt Nguyễn Chí Thiện để điều tra, xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết) Do mâu thuẫn với nhóm thanh niên trong quán nhậu,. Công an tỉnh Bình Định đang khẩn trương truy bắt Nguyễn Chí Thiện để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang 50 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tập thể. Khám xét tại hiện trường và nơi ở của Hưng, Công an thu giữ nhiều ma túy, súng hơi, tiền và một số tang vật liên quan. (Xem chi tiết) Bất ngờ ập vào kiểm tra trang trại của Phạm Văn Hưng (SN 1974, trú thôn Lưu Xá, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà),. Khám xét tại hiện trường và nơi ở của Hưng, Công an thu giữ nhiều ma túy, súng hơi, tiền và một số tang vật liên quan.

Trần Đình Hiếu (SN 1998, trú thôn Phượng Lâu, xã Việt Xuân) chở bạn gái "nhí" T.T.C.K (SN 2005, trú xã Yên Bình) vào nhà nghỉ tại xã Thượng Trưng để quan hệ tình dục. Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can đối với Trần Đình Hiếu để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Sau khi làm quen qua facebook,. Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can đối với Trần Đình Hiếu để điều tra vụ việc.

Bạch văn Sì (SN 1991, trú phường Nam Cường, TP Lào Cai) dùng dao bầu giết thím của mình là bà Lục Thị H. để cướp tiền. Sau khi gây án, Sì uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng bất thành. Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ nghi can Bạch văn Sì để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Thiếu tiền mua ma túy,. Sau khi gây án, Sì uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng bất thành. Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ nghi can Bạch văn Sì để điều tra, xử lý.

nạn nhân Trương Thị Phụng (50 tuổi, ngụ xã Bình Thành) được chồng phát hiện đã tử vong trên chiếc ghe của gia đình đang neo đậu dưới chân cầu Cái Dầu (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) trong tư thế 2 tay bị trói. Nạn nhân được xác định đã chết ngạt. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Đồng Tháp đang làm rõ vụ án mạng xảy ra tại huyện Thanh Bình. Theo đó,trên chiếc ghe của gia đình đang neo đậu dưới chân cầu Cái Dầu (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) trong tư thế 2 tay bị trói. Nạn nhân được xác định đã chết ngạt.

các đối tượng này đã nổ súng, chặn và cướp ô tô của anh M.L.V (34 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) trên quốc lộ 1. (Xem chi tiết) Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) tạm giữ Quách Quốc Vương (31 tuổi), Quách Long Phú (29 tuổi) và Nguyễn Văn Quyết (28 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Cơ quan điều tra xác định

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy) và Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1981, Chuyên viên Phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình) do liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Trước đó,Viện KSND tỉnh Bình Phước hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Thanh Sang (SN 1967, quê tỉnh Bến Tre) về tội Giết người. Theo đó,rồi đem thi thể tới khu vực nghĩa trang xã Phú Riềng sau đó mua 4 lít xăng, phóng hỏa phi tang.

Sơn Ngân