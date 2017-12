Bản tin Hình sự 18H: Gọi người thân bé gái đến nhà nghỉ sau 'mây mưa'

Do cãi nhau,. Gây án xong, ông Quang tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, rồi bình tĩnh khóa cửa, đến Công an phường 7 để tự thú. Công an TP Vũng Tàu (tỉnh BR-VT) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Được bạn gái nhờ giải quyết mâu thuẫn,. Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Nhật để điều tra vụ án. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Đắk Lắk vừavề hành vi Cố ý làm trái... Trước đó, cán bộ tín dụng Chu Ngọc Hải của chi nhánh đã bị bắt tạm giam sau khi làm giả hồ sơ của hàng trăm khách hàng để rút hơn 130 tỉ đồng tiêu xài và ăn chia với đồng phạm. (Xem chi tiết) Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Bùi Thị Đan (SN 1955, trú thị trấn Trạm Trôi) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng. Trước đó,KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng về tội Cố ý làm trái... xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam .Bị hãm hiếp, cướp điện thoại trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) sau giờ làm,bắt giữ nghi phạm. Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đang tạm giữ Sang để điều tra hành vi Hiếp dâm, Cướp tài sản. (Xem chi tiết) Sau khi rủ bé gái mới quen trên facebook đi nhậu,. Công an TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Ngoan để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em (Xem chi tiết) 4 nhân viên của quán nhậu trên địa bàn phường Thống Nhất kết thúc ca làm việc, ra quán vỉa hè để ăn thì. Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) có mặt tại hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân