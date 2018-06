Bản tin Hình sự 18H: Hai ngày đấu súng tiêu diệt trùm ma túy

Do thiếu tiền tiêu, Nguyễn Văn Quân (SN 1978, trú khối Phú Lợi 2, phường Quỳnh Dị) đã lẻn sang nhà hàng xóm định trộm tài sản nhưngrồi bỏ trốn. Công an TX.Hoàng Mai (Nghệ An) đã bắt Quân để điều tra, xử lý.