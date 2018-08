Bản tin Hình sự 18H: Hé lộ nguyên nhân 3 người bị giết ở Tiền Giang

Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt được Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, quê ở Đồng Tháp) - nghi phạm ra tay sát hại 3 người trong gia đình vợ vào rạng sáng ngày 13/8 trên địa bàn xã Tam Hiệp (huyện Cai Lậy) khi đang lẩn trốn ở xã Thạnh Lộc. Nghi phạm này khai nguyên nhân vụ thảm án là do vợ gã có ý định chia tay. (Xem chi tiết)

Trốn truy nã 26 năm sau khi bị bắt vì xách thuê 13kg ma túy từ biên giới về thành phố Vinh, Vi Văn Học (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã từ Lào về Việt Nam đầu thú do nhớ nhà và bố mẹ. Trước khi được di lý về trụ sở Công an Nghệ An, Học đã được cơ quan chức năng tạo điều kiện được về nhà thăm ngươi thân. (Xem chi tiết)

Lê Văn Hòa (21 tuổi) thấy chủ nhà cầm điện thoại trên tay nên rút dao kề cổ nạn nhân dọa giết rồi cướp tài sản. Công an TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hòa để điều tra về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết) TAND TPHCM vừa mở phiên hòa giải vụ án ly hôn lần 2 của đôi vợ chồng được mệnh danh là 'vua cà phê' Trung Nguyên. Nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã không đến tòa còn ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết sẽ khiếu nại về việc mạng xã hội tung clip ông trong buổi hòa giải trước đó với hình ảnh không đúng đã xâm hại đời tư của ông. (Xem chi tiết) Lẻn vào nhà chị Bùi Thị Trâm ở thôn Trung Nghĩa 1 (xã Nghĩa Ninh),.

ông Thái còn cung cấp bản phán quyết của Tòa Thượng thẩm California vì bà Ngọc gian lận hôn nhân. (Xem chi tiết) Liên quan đến vụ án bà Vũ Thụy Hồng Ngọc thuê người truy sát bác sĩ Chiêm Quốc Thái (SN 1974), mới đây, bác sĩ Chiêm Quốc Thái (SN 1974,) đã có đơn gửi TAND TPHCM yêu cầu đình chỉ vụ án ly hôn và chia tài sản giữa ông và bà Ngọc. Ngoài ra,

khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hồng Phong (SN 1975, trú xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song) về tội Đánh bạc. Thời điểm bị bắt quả tang đánh bạc tại thị trấn Đức An (huyện Đắk Song), ông Phong đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Nâm N'jang. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Đắk Nông đã.

Võ Thanh Tú (20 tuổi) và Nguyễn Thanh Hiền (24 tuổi) chạy xe máy giật chiếc điện thoại của người phụ nữ trên đường Nguyễn Thái Học, tổ trinh sát hình sự đường Nguyễn Thái Học liền tăng ga truy đuổi qua nhiều tuyến đường ở trung tâm quận 1. Đến đường Bến Vân Đồn thuộc địa bàn phường 5, quận 4 các trinh sát ép xe bắt gọn cả hai. (Xem chi tiết) Phát hiện

bên trong một chiếc máy nổ của Phan Thị Đào (38 tuổi, ở xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn) có chứa 22 bánh heroin. Nữ hành khách này khai nhận vận chuyển thuê từ Lào về để lấy 50 triệu đồng tiền công. (Xem chi tiết) Kiểm tra chiếc xe khách chạy từ Nghệ An vào Sài Gòn tại địa phận xã Pơng Đrang (huyện Krông Búk), Công an tỉnh Đắk Lắk.

Triệu Tòn Yết (SN 1993) khống chế mẹ ruột ngay tại nhà để bạn là Nguyễn Đức Thuận (SN 1995, đều trú huyện Nguyên Bình) dùng gậy đánh, ép đưa hơn 20 triệu đồng mua ma túy. Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trên để điều tra, xử lý về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết) Lên cơn 'thèm thuốc',

cha dượng Cao Trọng Phú (41 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, Bến Tre) đã hiếp dâm con gái riêng của vợ là Q (13 tuổi) 12 lần. Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ hình sự Cao Trọng Phú để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết) Lợi dụng lúc vợ đi làm công nhân tại khu công nghiệp,.

