Bản tin Hình sự 18H: 'Hot girl' nhà giàu bán dâm 3 triệu trong khách sạn

Kiểm tra khách sạn My Iris (Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính),trong đó L.H, (SN 1989, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) vừa là "đào" vừa là"má mì". Được biết 'hot girl' L.H sinh trong gia đình khá giả, bố mẹ có địa vị. Hiện cô gái này đang được tại ngoại. (Xem chi tiết) Không biết học sinh đang bị tổn thương vùng đầu,phải mổ cấp cứu. Thầy Chức hiện bị tạm đình chỉ dạy 15 ngày và Công an thị xã đang xác minh, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Được cho do mâu thuẫn trong làm ăn,và hung hãn khiến không ai dám can ngăn. Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Bị từ chối tình cảm,, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Công an quận Tây Hồ đang điều tra, truy bắt nghi phạm vụ án. (Xem chi tiết) Kiểm tra 2 quán cà phê gội đầu thư giãn trên đường Võ Nguyên Giáp do Nguyễn Văn Mỹ (22 tuổi, ở huyện Mỏ Cày Nam) làm chủ,và trả cho Mỹ 100.000 đồng/lượt. (Xem chi tiết) Sau gần hai tháng khởi tố vụ án Hành hạ người khác liên quan đến bé Nguyễn Huỳnh Ngọc Thảo (8 tuổi) nghi bị dí sắt nóng vào mặt ở xã Vĩnh Hòa Phú (huyện Châu Thành), đến nay. Công an Kiên Giang đã xin ý kiến của Bộ Công an để có hướng xử lý. (Xem chi tiết) Sáng 19/1, người dân xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tônên báo cho lực lượng chức năng. Công an xã Đăk Mar (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đã khám nghiệm hiện trường, thi thể để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Kiểm tra hành chính nhà Hoàng Văn Thức (SN 1985, trú thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ), c. Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ hình sự Thức để điều tra, hành vi Vận chuyển, buôn bán pháo nổ. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân