Bản tin Hình sự 18H: Khách nam chết bất thường trong quán cà phê chòi

Chỉ trong khoảng 10 phút,. Camera an ninh ghi nhận kẻ trộm cao khoảng 1m70, trùm mũ và đeo khẩu trang. Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Công an thành phố Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hoá) đang. Cụ thể các phòng của các Phó Chủ tịch bị bật cửa, tủ tài liệu bị phá mở và xáo trộn nhưng hiện chỉ phát hiện mất một số đồ dùng cá nhân, đồ trang trí... (Xem chi tiết) Sau một thời gian quen biết,. Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã khởi tố, bắt tạm giam Quang để điều tra hành vi Giao cấu với trẻ em. (Xem chi tiết) Nhận được tin nhắn qua facebook của một người bạn thân,. Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Vào thời điểm đến báo án, móng tay của anh Hải mòn vẹt hẳn 1 bên vì cào thẻ”. (Xem chi tiết) Bất ngờ ập vào sới gà tại xưởng sản xuất chế biến đá lạnh của Nguyễn Văn Hải (trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu),Đột kích vào quán bar trá hình tại phường Thống Nhất,. Khoảng 200 khách nam nữ chơi tại nhà hàng này đã bị tạm giữ để điều tra. (Xem chi tiết) Mật phục, kiểm tra chiếc ôtô đang lưu thông trên quốc lộ 7A do cha con Quang Văn Ai (41 tuổi) và Quang Văn Toàn (19 tuổi, cùng trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) điều khiển,. Số hàng này được hai cha con Quang Văn Ai cất giấu dưới gầm ghế ôtô. (Xem chi tiết) Ập vào kiểm tra khách sạn Nhật Vân (thuộc phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi) do bà Trần Thị Nhật (54 tuổi) làm chủ,. Các "đào" khai, được người giúp việc khách sạn là Trần Thị Xuân (45 tuổi, ở huyện Tư Nghĩa) "điều" đến và thu tiền của khách mua dâm rồi đưa cho bà chủ khách sạn. (Xem chi tiết) Thấy, chủ quán vào kiểm tra phát hiện vị khách này đã tử vong. Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân