Bản tin Hình sự 18H: Khám nhà kẻ dùng kìm bẻ răng người làm thuê

TPO - TIN NÓNG ngày 29/7: Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai cùng nhiều lực lượng tiếp tục đưa Nguyễn Thị Hà (tức Nga vọc) về dãy nhà trọ để khám xét do là nghi can vụ đánh đập, tra tấn dã man như dùng kìm bẻ răng, dùng dao rạch mặt người làm.