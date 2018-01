Bản tin Hình sự 18H: Mới nhất vụ trung úy CSGT nổ súng giết người

Sau 9 ngày gây án, trung úy Nguyễn Tấn Phước (40 tuổi, trung úy CSGT Đồng Nai) bị Viện kiểm sát tỉnh Đồng Nai khởi tố điều tra về hành vi Giết người. Trước đó,Lợi dụng việc được đưa đi chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh,. Cơ quan chức năng vẫn đang ráo riết truy tìm nhưng chưa phát lệnh truy nã hai đối tượng này. (Xem chi tiết) . Người này thừa nhận gom tiền bán gạo, mang về Campuchia trả cho nông dân. Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ HouNat về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. (Xem chi tiết) Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vừa xác nhận, bà Lê Thị An (59 tuổi, trú thôn Tân Hiền, xã Hiền Ninh)-người mẹ chồng tạt axit vào mặt nàng dâu (ngày 1/1) đã chết tại nhà riêng. Người nhà cho biết,Va chạm ở quán hát trong Khu công nghiệp Yên Phong,. Vụ việc được ghi lại tung lên mạng khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã cử nhiều cán bộ công an nhanh chóng vào cuộc, xác minh làm rõ. (Xem chi tiết) Để có tiền chơi ma túy,. Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Văn Thọ để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết) Thấy cổng kho hàng Thế giới Di động trên đường Đào Trinh Nhất (phường Linh Tây, quận Thủ Đức) có biểu hiện bị kẻ gian cạy phá,. Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Đến nhà người quen, ông Đ (trú tổ dân phố 4, T.T Ia Kha, huyện Ia Grai) lấy xe đưa bé 6 tuổi (trú thôn Thanh Hà, xã Ia Hrung, khuyết tật câm điếc bẩm sinh) đi chơi nhưng không báo lại khiến gia đình cháu bé báo nạn nhân nhỏ tuổi bị bắt cóc.Sau khi uống rượu,khiến một số xe ô tô hư hỏng. Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, biết 2 nạn nhân tử vong, Khánh đến Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đầu thú. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân