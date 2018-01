Bản tin Hình sự 18H: Nghi bị đặt mìn tại nhà, một phụ nữ nguy kịch

Sau khitrốn lên rừng bỏ lại chiếc xe máy cùng giấy tờ tại hiện trường. Công an huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Khi người vợ trốn truy nã bị cảnh sát bắt giữ và dẫn giải về trụ sở công an,. Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố bị can đối với cả 3 bố con Xìa về hành vi Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết) Cho rằng gia đình vợ che giấu không cho mình gặp Võ Thị Bảnh (47 tuổi),rồi bỏ trốn về TP HCM. Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ ông Ri để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Đang được Công an xã Vĩnh Ngọc tiến hành lấy lời khai sau khi cãi vã, xô xát với khách,. Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Do mâu thuẫn buôn bán, khi Lan Anh (lớp 11) đến quầy hàng của mẹ trong chợ Bến Sung chơi, đã bị Trịnh Thị Vân (19 tuổi) dùng vật sắc nhọn đâm vào mặt.. Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án và cho gia đình bảo lãnh nghi can Vân. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ trung úy N.T.Ph. (cán bộ Phòng CSGT đường bộ-đường sắt) để điều tra một vụ án mạng. Bước đầuvào tối 6/1 làm "súng cướp cò", viên đạn trúng vào đầu nạn nhân. (Xem chi tiết) Nghe tiếng súng nổ trong chòi, anh A Tâu (48 tuổi, ngụ làng Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) chạy vào kiểm tracòn cậu em 6 tuổi đang cầm khẩu súng săn tự chế. Công an huyện Đăk Glei đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Sau khi nhiều lần đưa bạn tình. Công an quận 8, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Ngô Hoài Phong để điều tra, xử lý hành vi Cưỡng đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

