Bản tin Hình sự 18H: Nghi can thiêu sống người phụ nữ đã rời Việt Nam

Rạng sáng 20/1, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Công an quận 1, TP.HCM ập vào kiểm tra quán bar Kasho (tòa nhà số 99 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1) thu ma túy dạng nén và ma túy.Bất ngờ bịgục xuống còn nghi phạm nhanh chóng lục lấy 14 triệu đồng và điện thoại rồi tẩu thoát. Toàn bộ quá trình vụ việc được camera an ninh cửa hàng ghi lại. (Xem chi tiết) Liên quan đến vụ ô tố 15 tấn gây sập cầu Long Kiểng, trưa 20/1,. Theo giải thích của tài xế xe ben chở đá Nguyễn Thanh Lâm, anh không biết đường nên cố lái ôtô quá tải qua cầu Rạch Kiển, dẫn đến sự cố. (Xem chi tiết) Đang bán quần áo trên đường Đặng Thai Mai (phường Quảng An), chị H (34 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, tạm trú phường Phú Thượng) bị người đàn ông ngoại quốc hất xăng thiêu sống.trong khi đó nạn nhân bị bỏng rất nặng đang trong tình trạng nguy kịch. Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Trong lúc đuổi theo 2 thanh niên có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn,, thượng úy Nguyễn Văn Sang-CSGT Công an huyện Châu Thành bị thương nặng. Công an tỉnh Bến Tre đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Công an quận 9 (TP HCM) đang tạm giữ hình sự Đinh Khắc Thảo (37 tuổi, quê Đồng Tháp) về hành vi Cướp tài sản.trên địa bàn phường Phước Long A để cướp xe và tài sản của nạn nhân. (Xem chi tiết) Mua ma túy ở Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) rồiđoạn qua xã Kỳ Lợi; thu có 23 viên hồng phiến. Cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự Lê Thanh Hiếu để điều tra tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. (Xem chi tiết) Do mâu thuẫn từ trước. Nạn nhân bị tổn hại 15% sức khỏe. Công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân