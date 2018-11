Bản tin Hình sự 18H: Nổ súng bắn chủ nợ, 3 người thương vong

Được cho là do ngáo đá,. Sau hơn 4 tiếng thuyết phục, lợi dụng lúc Hậu sơ hở, công an tỉnh Hải Dương đã ập vào khống chế Hậu, giải cứu thành công cháu bé.Thấy chị Phan Thị Kim Quyên (35 tuổi) dắt theo Lê Tuấn Phong (30 tuổi) và Lê Minh Quân (28 tuổi) tới nhà cãi nhau với vợ mình về khoản nợ trước đó,. Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Giang để điều tra về hành vi Giết người.. Việc khám xét thực hiện sau khi lệnh khởi tố bị can được Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn. Ông Toàn bị khởi tố do liên quan đến sai phạm tại dự án khu đô thị Hoàng Long.Xảy ra xô xát do mâu thẫn, anh Phạm Văn Vinh (SN 1967, trú TP. Vinh) bị đối thủ 'đẩy' tay vào mặt nên tức giậnCông an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã khởi tố Vinh để điều tra tội Cố ý gây thương tích.Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang tạm giữ Dương Minh Cảnh (SN 1989, ngụ Đồng Tháp) cùng Bùi Tấn Tài (SN 1988) và Phạm Thị Mỹ Hằng (SN 1990, đều ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý.Cơ quan chức năng TPHCM vừa kiểm tra trọng điểm hành lý của nữ hành khách Sharina Binti Mohdzaini (28 tuổi, quốc tịch Malaysia),. Du khách này khai mang hộ 2 va-ly cho một người bạn trai từ Brazil về TP.HCM với số tiền công là 1.200 USD.Tham gia điều hành đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng gần 300 bánh heroin xuyên biên giới,. Công an Trung Quốc vừa bắt được đối tượng này và vừa trao trả cho cơ quan chức năng Việt Nam tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).