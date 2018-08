Bản tin Hình sự 18h: Nổ súng ngăn 60 người hỗn chiến bằng bom xăng

gây sự và dùng dao phay đâm cháu chủ nhà tử vong. Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Tức giận vì cha ruột bạn gái ngăn cản chuyện tình cảm, Phan Thanh Hòa (26 tuổi) rủ 2 "chiến hữu" cùng huyện Phù Cát tới nhà ông Nguyễn Văn Minh (SN 1972, ở cùng thôn). Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

đánh cha ruột Lê Văn Cẩn (84 tuổi) tới tấp và đe dọa khi người nhà lao vào can ngăn. Nạn nhân hôn mê và tử vong do tổn thương mặt, cổ, phổi và gãy 9 xương sườn. Công an huyện Vân Canh (Bình Định) đã bắt Thanh để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Bị mắng, Lê Hồng Thanh (SN 1967, trú thôn Hải Đông, xã Canh Hiển, Vân Canh) nổi máu "điên" lao vào

phát hiện bà Hiếu (khoảng 50 tuổi) đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, đồ đạc xáo trộn, nhiều tài sản "không cánh mà bay". Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang điều tra vụ án mạng này. (Xem chi tiết) Phát hiện người lạ nghe điện thoại của bạn mình, người này tới con hẻm 339 trên đường Kênh Tân Hóa (quận Tân Phú) để kiểm tra và.

L.N.T.Đ. (SN 2004) vẫn quyết tâm cướp xe "đẹp" của bạn nhậu nên mua một con dao khác và đâm chết Võ Văn Sáng (SN 1994, ngụ huyện Thoại Sơn) trên bờ kênh. Được biết trước khi gây án, nhóm này đã uống 10 chai bia và khoảng 1 lít rượu trắng. Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ một số đối tượng để điều tra. (Xem chi tiết) Dù cô bạn 15 tuổi lén vứt dao đi nhưng

Hoàng Trọng Đông (SN 1974, quê Vĩnh Phúc) giết chết người tình rồi dùng xe máy chở thi thể nạn nhân từ TPHCM về Bà Rịa-Vũng Tàu để phi tang. Hai năm sau, Đông bị bắt giữ sau khi người dân phát hiện ra bộ xương người trong khu du lịch bỏ hoang. Viện KSND TPHCM đã đề nghị truy tố bị can Đông về tội Giết người, Cướp tài sản. (Xem chi tiết) Sau khi "yêu",

két sắt chứa hơn 70.000 USD, 1.000 Euro, 10 lượng vàng và 10 triệu đồng cùng 2 chiếc xe máy đã biến mất. Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Đi công việc về nhà, nam gia chủ sống trên đường Mai Văn Ngọc (phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM) phát hiện.

Trần Thị Lộc (47 tuổi, trú xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) đã đánh mẹ ruột Võ Thị Mai (68 tuổi) tử vong. Được biết, bà Mai bị bại liệt ở chân và điếc nên thường xuyên bị con gái chửi mắng, bạo hành. Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đang tạm giữ Lộc để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Do chăm sóc mẹ mắc bệnh bại liệt kéo dài chịu nhiều cơ cực và vất vả,.

ra tay cứa cổ vợ và 2 cháu rồi dùng dao khống chế người đi đường, cướp xe tẩu thoát. Sau gây án, nghi can đã tự sát tại nhà riêng ở phường Phương Lưu. (Xem chi tiết) Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Quốc Tú (46 tuổi, ngụ Hải Phòng) tìm đến nhà chị vợ ở phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng),.

Do mâu thuẫn, gây náo loạn cả khu phố. Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập tức có mặt, nổ súng trấn áp, tạm giữ và lấy lời khai để điều tra xử lý. Hai ngày không thấy khách thuê phòng tại nhà nghỉ trong ngõ 133 Xuân Thuỷ (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) ra ngoài,. Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

