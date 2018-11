Bản tin Hình sự 18H: Nữ sinh bị thiếu niên cứa cổ, chém gần lìa 2 tay

Ng.Th.V. (SN 1992) bị nhóm 4 người phụ nữ mang bình xịt cay, hung khí bằng kim loại lao vào đánh đập gây thương tích. Công an TP Pleiku (Gia Lai) xác nhận một số đối tượng trong nhóm gây án đang bị điều tra vì trước đó từng khống chế, đánh đập một nữ nhân viên spa. (Xem chi tiết) Điều khiển xe khách vừa trộm cắp đi sai làn đường, khi bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe kiểm tra Phạm Đắc Hoàng Phúc (25 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) bỏ chạy sau đó đón xe hòng thoát thân. Công an TP. Đà Nẵng đã bắt giữ nghi can này ngay tại cửa phía Bắc hầm Hải Vân và qua thử test, Phúc dương tính với ma túy. (Xem chi tiết) Xảy ra cãi vã với người yêu trên cầu Liêm Chính (phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), T.Đ.T.A. (SN 1999, quê tỉnh Nam Định) bất ngờ nhảy xuống sông và mất tích. Cơ quan chức năng phường Liêm Chính cũng tìm thấy trong cặp của cô gái tờ phiếu khám mang thai 4 tuần tuổi và đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Lợi dụng được tin tưởng giao nhiệm vụ thu tiền gốc và lãi của cán bộ, công nhân vay vốn để nộp trả nợ cho ngân hàng 5,3 tỷ đồng, Nguyễn Ninh (trú thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) "bỏ túi" hơn 600 triệu để tiêu xài cá nhân. Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với ông Ninh về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết) Đang livestream bán quần áo tại một cửa hàng ở đường Wưu (TP Pleiku),. Công an TP Pleiku (Gia Lai) xác nhận một số đối tượng trong nhóm gây án đang bị điều tra vì trước đó từng khống chế, đánh đập một nữ nhân viên spa.Điều khiển xe khách vừa trộm cắp đi sai làn đường,. Công an TP. Đà Nẵng đã bắt giữ nghi can này ngay tại cửa phía Bắc hầm Hải Vân và qua thử test, Phúc dương tính với ma túy.Xảy ra cãi vã với người yêu trên cầu Liêm Chính (phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), T.Đ.T.A. (SN 1999, quê tỉnh Nam Định) bất ngờ nhảy xuống sông và mất tích. Cơ quan chức năng phường Liêm Chính cũng tìm thấy trong cặp của cô gái tờ phiếu khám mang thai 4 tuần tuổi và đang điều tra làm rõ vụ việc.Lợi dụng được tin tưởng giao nhiệm vụ thu tiền gốc và lãi của cán bộ, công nhân vay vốn để nộp trả nợ cho ngân hàng 5,3 tỷ đồng,. Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với ông Ninh về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ Hà V.N. (13 tuổi, trú tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên).trước khi bỏ về nhà. Nạn nhân hiện đang được cấp cứu và kho có thể nói lại được do vết thương ở cổ quá nặng.Sau khi sử dụng ma túy,. Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đang tạm giữ hình sự Lợi để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích.Ập vào kiểm tra quán karaoke ở thị trấn Long Thành, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai); một số bịch ma túy đá bị thu giữ. Qua thử nhanh, 67 người dương tính với chất ma túy, bị cảnh sát đưa về trụ sở làm việc.Tới cơ quan làm việc, nhân viên tại Ban điều hành Dự án gói thầu số 2 (thuộc dự án tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên)ở cầu thang. Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang lấy lời khai những người liên quan, điều tra sự việc.

