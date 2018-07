Bản tin Hình sự 18H: Phó thanh tra Sở bị đề nghị kiểm điểm vì con chơi

Bất ngờ khi thấy Công an TPHCM kiểm tra hành chính quán bar Paradise (tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú),nhưng bị công an chốt chặn ở các lối ra. Cơ quan chức năng đã đưa gần 40 người có dấu hiệu khả nghi về trụ sở kiểm tra chất kích thích.Được xác định do cuồng ghen,tại phòng trọ. Đối tượng còn dùng hung khí đâm và đánh các nạn nhân khiến cả 2 cô gái bị thương nghiêm trọng. Sau khi gây án Sơn uống thuốc tự tử và đã tử vong tại bệnh viện.Cục Cảnh sát hình sự cùng lực lượng chức năng TPHCM vừaBình là "trùm" đường dây đánh bạc đã hoạt động từ năm 2014 đến nay với tổng lượng tiền ước tính hàng trăm tỉ đồng.Do mâu thuẫn từ trước, Đỗ Hoàng Vũ (21 tuổi, trú xã Vĩnh Trung) cầm đầu nhómvà đập phá tài sản. Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), đang làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích của nhóm này.Kiểm tra quán karaoke 67 HiHi (tại phường 3) do Trần Thị Thu Hằng (56 tuổi, nguyên cán bộ VKSND tỉnh Vĩnh Long) làm chủ, Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện 76/103 người dương tính với ma túy.Tới nhà bà ngoại tại xã Giao Long chơi, bé 13 tuổi bị Tô Văn Long (23 tuổi, ngụ xã Giao Long, huyện Châu Thành) dụ dỗ quan hệ tình dục nhiều lần. Thanh niên này khai,. Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đang tạm giữ hình sự Tô Văn Long để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.Sau khi rút 3 tỷ đồng tại ngân hàng ở huyện Bình Chánh và quận 7, ông Nam (62 tuổi) đậu xe bên vỉa hè để vào một công ty trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7), khi trở ra thì phát hiện cửa kính xe bị đập vỡ.. Công an TP.HCM đang xác minh để làm rõ vụ việc.Thấy Trần Văn H (SN 1959, trú xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) lén mở cửa sau để bé B.L (SN 2006) về sau khi mình gõ cửa, người hàng xóm nghi ngờ nên báo cho gia đình nạn nhân và nạn nhân nhí thừa nhận bị hiếp dâm nhiều lần trước đó.Do tin tưởng bà chủ thẩm mỹ trên đường Láng, chị N., (trú quận Cầu Giấy) đã cho Nguyễn Thị T. (quê TP HCM) vay 850 triệu đồng và cho mượn 2 chiếc túi hàng hiệu trị giá 330 triệu đồng. Trong quá trình làm đẹp tại đây,. Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ việc.Sau nhiều ngày theo dõi, công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã đột kích vào nhà trọ thuộc phường Khánh Bình,. Vào thời điểm kiểm tra, các đối tượng này đang sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng thu 5 xe máy, 6 điện thoại không rõ nguồn gốc.

Sơn Ngân