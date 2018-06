Bản tin Hình sự 18H: Quên khóa cửa nhà, thiếu nữ bị khống chế hiếp dâm

Do thường xuyên xem các bộ phim sex nên khi thấy cô gái 21 tuổi sống cạnh nhà đi làm về quên không khóa cửa, Nguyễn Ngọc Thiện (18 tuổi, trú phường Ngọc Hiệp) đã lẻn vào tận giường định hãm hiếp nhưng nạn nhân chống cự và thoát thân ra ngoài kêu cứu. Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang tạm giam Thiện để điều tra hành vi Hiếp dâm. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương). Trước đó nhân viên tại Công ty TNHH M.D (tọa lạc Tân Lập, xã An Điền) phát hiện phòng làm việc có dấu hiệu bất thường, két sắt bị lục soát lấy đi một lượng tiền mặt lớn.