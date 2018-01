Bản tin Hình sự 18H: Rủ 2 bạn thân hiếp dâm người yêu mình

Phát hiện căn nhà số 182 đường Quang Trung phường (phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) bốc cháy,, trên cơ thể còn rất nhiều mùi xăng. Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết) Sau thời gian quen qua facebook, Vi Văn Kiều (SN 1996, trú xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) rủ V.T.H. (SN 2000 , trú xã Tân An, huyện Tân Kỳ) đi chơi rồi. Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã khởi tố, bắt giữ 3 đối tượng trên để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Minh Hùng (37 tuổi, ngụ xã Nga An, huyện Nga Sơn) về tội Giết người.Phát hiện. Sau đó, người dân phát hiện chồng cũ của nạn nhân chết trong tư thế treo cổ tại rẫy của gia đình. Công an tỉnh Đồng Nai đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn, hỗn chiến bằng dao tại một trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy đóng trên địa bàn quận Thủ Đức,. Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Tới nhà một người hàng xóm xin cơm ăn, thấy "cô chủ nhỏ" ở nhà một mình,. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trung về hành vi Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết) Phòng CSHS Hà Nội xác định,. Đến nay, gia đình và cơ quan không liên lạc được với ông Lâm, chưa xác định ông Lâm đi đâu, làm gì. Công an Hà Nội đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Cùng nam du khách người Hàn Quốc đến khách sạn trên đường Cô Bắc (phường Cô Giang, quận 1) thuê phòng qua đêm,. Công an quận 1, TP HCM đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân