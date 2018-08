Bản tin Hình sự 18H: Sếp nổ súng bắt chết nhân viên ngay tại nhà

Ông này bị cáo buộc tạt axit ông Phạm Xuân Hoán (SN 1953, trú tổ 38 phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) và ông Phạm Văn Tửu (SN 1962, trú xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) khiến cả 2 bị bỏng rất nặng. (Xem chi tiết) Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa bắt nghi can Trần Xuân Mậu (SN 1954, trú tổ 14 phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình).khiến cả 2 bị bỏng rất nặng.

Đang chạy xe máy trên quốc lộ 63 ở Cà Mau, chị Thu (ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) bị chồng là Trần Bé Lớn đạp ngã xe rồi đâm tới tấp vào cổ khiến nạn nhân trọng thương. Nghi can sau đó uống thuốc sâu tự tử. Cơ quan chức năng xã An Xuyên, TP Cà Mau (Cà Mau) xác định nguyên nhân ban đầu của vụ án do mâu thuẫn tiền bạc.

Do không có tiền tiêu, Ngô Thị Huyền Phương (22 tuổi, trú TP Hà Nội) đã tới shop quần áo trên đường Ngô Quyền (TP Buôn Ma Thuột) vờ mua hàng để người tình Phạm Minh Kiên (17 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) dung dao đâm xối xả nữ nhân viên tại đây hòng cướp nhưng bất thành. Sau khi gây án, đôi tình nhân bỏ trốn xuống TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Đột nhập vào nhà bà Lê Thị Trầm (55 tuổi, trú xã Liên Minh) cậy tủ trộm 10 chỉ vàng, Nguyễn Quang Đức (20 tuổi, trú thị xã Kỳ Anh) đem bán 2 chỉ mua iPhone 6 và quần áo đẹp để "tân trang" bản thân, số còn lại đem về nhà cất. Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Quang Đức để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Thiếu tiền tiêu xài và chơi điện tử, ba thanh niên từ 17-21 tuổi cùng trú huyện Hương Khê đã đột nhập nhà dân và các cơ quan của UBND, Huyện ủy Hương Khê (Hà Tĩnh), lợi dụng sở hở để trộm máy tính, máy in bán tiêu xài. Công an huyện Hương Khê đã tạm giữ cả 3 nghi can để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Công an huyện Krrông Pắk đang phối hợp với công an tỉnh Đắk Lắk điều tra nguyên nhân khiến 2 nam thanh niên: một người gục chết bên xe máy, một người tử vong cách đó chừng vài mét tại địa bàn xã Ea Kly. Theo cơ quan chức năng, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 thanh niên có liên quan đến hình sự không. Sáng 5/8, nhiều người dân đi ngang qua khu vực hồ Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bàng hoàng phát hiện một người đàn ông khoảng 45 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ trên cây. Một lãnh đạo công an phường Hoàng Văn Thụ xác nhận vụ việc và cho biết nguyên nhân ban đầu xác định người này tự tử.

Khi đến nhà Đỗ Văn Khương (SN 1985, trú thôn 1, xã Kỳ Sơn) để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc, Sau gây án, nghi can đã đến cơ quan chức năng đầu thú. Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đang tạm giữ Khương để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sơn Ngân