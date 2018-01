Bản tin Hình sự 18H: Sơn La chi bao nhiêu để phá nhà của Tàng Keangnam?

- bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí, nói lời sau cùng tại tòa sáng 17/1. Dự kiến sáng 22/1, TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án. (Xem chi tiết) Liên quan đến vụ việc đánh sập “lâu đài ma túy” của Tàng KeangNam, ông Phạm Đức Chính – Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho hay: “Quyết định cuối cùng của tỉnh Sơn La vẫn là phá bỏ tòa nhà này để xóa đi dư âm xấu của xã hội về ma túy tại khu vực.”Trong lúc vợ con vắng nhà,đằng sau tiệm tạp hóa của gia đình tại xã Đăk Nên (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Người thân và hàng xóm kịp phát hiện, cắt dây đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời. (Xem chi tiết) Sáng 17/1, người dân trong hẻm 3 (khóm 3, phường 2, TP Bạc Liêu)Trên cơ thể hai nạn nhân có nhiều thương tích. Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để. Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm cũng lập biên bản và tạm đình chỉ thi công công trình này. (Xem chi tiết) Thấyrồi cùng người dân bắt gọn đối tượng. Công an Q.6, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để xử lý Hội về hành vi Cướp giật tài sản. (Xem chi tiết) Bị dừng xe kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Ngô Quyền),Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc để xác minh điều tra làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ, Gây rối trật tự công cộng. (Xem chi tiết) Tìm đến tận nhà mong hàn gắn tình cảm bất thành,nhưng may mắn chỉ bị thương ở đầu và gãy xương sườn. Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang điều tra vụ án. (Xem chi tiết) Xảy ra mâu thuẫn dẫn tới hỗn chiến trước quán karaoke,. Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã trích xuất camera để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân