Bản tin Hình sự 18H: Tài xế xe ôm bị sát hại dã man trên đường

Đi làm vào rạng sáng,trên xa lộ Hà Nội. Công an quận 9, TP.HCM đã bắt được Mai Thành Đạt khi đối tượng xuất hiện ở gần nhà một người thân trên địa bàn phường Phước Long A. (Xem chi tiết) Phát hiện vợ là Dương Minh Hoa (SN 1982) bị bắt tại TP Cần Thơ, Tăng Quốc Cường (SN 1981, cùng trú Trung Quốc) lên xe ô tô bỏ trốn.. Hai đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Long An đang điều tra làm rõ cái chết của anh Nguyễn Văn Sơn (45 tuổi, quê Bến Tre).. Dân địa phương cho biết, trước đó khoảng 4 tiếng có nghe tiếng kêu nhưng do đêm khuya, đường vắng nên không ai dám ra ứng cứu. (Xem chi tiết) Bị dừng xe kiểm tra do không đội mũ bảo hiểm,. Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã khởi tố bị can đối với Thọ về hành vi Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn tại quán karaoke,. Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phải điều quân đến giải vây, bắt những đối tượng liên quan để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản. (Xem chi tiết) Công an Lạng Sơn vừa tạm giữ hình sự Nông Khang (SN 1987, trú Trại An, Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc) để điều tra hành vi Vận chuyển, buôn bán pháo nổ.Sau khi đưa 2 em ruột là Trần Văn Thuận (5 tuổi) và Trần Thị Thảo (3 tuổi) ra mé kênh Tân Thành - Lò Gạch (xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) chơi, người dân địa phương phát hiện thi thể bé Trần Thị Như Ý (6 tuổi) dưới nước.

Sơn Ngân