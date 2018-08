Bản tin Hình sự 18H: Thanh niên 17 tuổi hiếp dâm 'bạn gái nhí'

Sau 20 km truy đuổi, Tuấn bị bắt giữ cùng tang vật là 5.800 viên ma túy tổng hợp, một gram ma túy đá. (Xem chi tiết) Bị phát hiện khi đang lấy ma túy từ một điểm bí mật trên quốc lộ 9 qua xã Tân Hợp (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), Lê Minh Tuấn (29 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) đã phóng xe máy.

một thanh niên đã la hét và nhảy múa trên sân thượng căn nhà ba tầng trên Quốc lộ 51 (đoạn qua phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa). Cảnh sát cứu hộ cứu nạn Đồng Nai đã trải phao hơi đề phòng nạn nhân trượt ngã và dùng xe thang chuyên dụng tiếp cận nhưng phải hơn 30 phút sau mới khống chế được thanh niên này. (Xem chi tiết) Có biểu hiện ngáo đá,trên Quốc lộ 51 (đoạn qua phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa). Cảnh sát cứu hộ cứu nạn Đồng Nai đã trải phao hơi đề phòng nạn nhân trượt ngã và dùng xe thang chuyên dụng tiếp cận nhưng phải hơn 30 phút sau mới khống chế được thanh niên này.

bắt Vũ Ngọc Cường (26 tuổi, quê Bắc Kạn) cùng 9 thanh niên để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích và Cho vay nặng lãi. Trước đó, Cường đi thu tiền vay trả góp thì xảy ra cãi vã với một nhóm công nhân xây dựng nên đã gọi 9 thanh niên mang theo tuýp sắt, gậy gỗ đến truy sát khiến 2 người bị thương nặng. (Xem chi tiết) Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương). Trước đó, Cường đi thu tiền vay trả góp thì xảy ra cãi vã với một nhóm công nhân xây dựng nên đã gọi 9 thanh niên mang theo tuýp sắt, gậy gỗ đến truy sát khiến 2 người bị thương nặng.

Lê Thái Lộc (SN 1996, quê Đồng Tháp) rủ Hồ Quốc Dũng (SN 1993, ngụ Q.8) cùng thuê khách sạn nằm trên đường 44 (P.16, Q.8) để sử dụng ma túy. Công an Q.Bình Tân lần theo định vị trên điện thoại ập vào khách sạn, bắt giữ Lộc. (Xem chi tiết) Sau khi trộm được nhiều tài sản có giá trị tại một nhà dân trên đường An Dương Vương (P. An Lạc, Q. Bình Tân),. Công an Q.Bình Tân lần theo định vị trên điện thoại ập vào khách sạn, bắt giữ Lộc.

Tâm thừa nhận trong 4 ngày đã 5 lần giao cấu với N. (Xem chi tiết) Thấy bạn gái "nhí" tâm sự buồn chuyện gia đình, Nguyễn Thành Tâm (SN 2001, ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) rủ B.T.K.N (chưa đủ 13 tuổi) trốn khỏi nhà đến ở nhà của Nguyễn Văn Phúc tại phường Thới Thuận (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Tại cơ quan điều tra

Trần Minh Thắng (40 tuổi, ngụ TP.HCM) được cho đã khóa trái cửa rồi sát hại vợ là Trần Trúc Ly (32 tuổi, quê Cà Mau) cùng con gái 8 tháng tuổi trước khi tự sát tại một phòng trọ ở ấp 3 (xã La Ngà). Công an tỉnh Đồng Nai vẫn phối hợp với Công an huyện Định Quán điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết) Xảy ra xô xát do mâu thuẫn,trước khi tự sát tại một phòng trọ ở ấp 3 (xã La Ngà). Công an tỉnh Đồng Nai vẫn phối hợp với Công an huyện Định Quán điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

bắt quả tang ông Huỳnh Tấn Sĩ -Đội trưởng Thanh tra giao thông, phụ trách địa bàn huyện Phong Điền đang đánh bạc ăn tiền cùng 4 đối tượng khác. Khi bị bắt, ông này khai làm kinh doanh. Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Sĩ về hành vi Đánh bạc. (Xem chi tiết) Công an phường An Bình (Ninh Kiều, Cần Thơ) đã. Khi bị bắt, ông này khai làm kinh doanh. Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Sĩ về hành vi Đánh bạc.

Ông Nguyễn Gia Truyền (41 tuổi) đang chở mẹ Nguyễn Thị Yến (59 tuổi) bằng xe máy ra tiệm vàng ở chợ thị trấn Hòa Vinh (huyện Đông Hòa) thìlấy đi thùng tôn đựng vàng và túi xách đựng tiền có tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng. Công an tỉnh Phú Yên đang xác minh, điều tra vụ việc.

