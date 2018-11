Bản tin Hình sự 18H: Thanh niên bị cướp sau khi 'mây mưa' giữa đường

Vụ tai nạn do tài xế Trịnh Công Sơn (SN 1968, trú huyện Duy Xuyên) gây ra khiến 5 người thương vong, 3 ô tô và 2 xe máy hư hỏng nặng. (Xem chi tiết) Liên quan vụ ô tô đâm liên hoàn trên quốc lộ tại tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Phú Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ” xảy ra trên địa bàn.

Võ Văn Quang (SN 1990, quê Nghệ An) lấy kéo trong xe mô tô quay lại hiện trường đâm 3 nữ tiếp viên bị thương và lấy đi 2 chiếc điện thoại. Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã khởi tố, tạm giam Quang để điều tra về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết) Bực tức vì nhóm tiếp viên nữ ở quán cà phê tại ấp 2, thị trấn Chơn Thành xông vào đánh mình,. Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã khởi tố, tạm giam Quang để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Chu Văn Khoa (36 tuổi, trú tại phường Bến Tắm) rút súng bắn ba phát vào người chị Đinh Thị Ngọc Ánh (26 tuổi) rồi dùng dao đâm sau đó dùng chính con dao này tự sát. Công an đã đưa nghi phạm này đi cấp cứu. Cơ quan chức năng phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, Hải Dương đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Được cho do mâu thuẫn tình cảm,. Công an đã đưa nghi phạm này đi cấp cứu. Cơ quan chức năng phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, Hải Dương đang điều tra vụ việc.

ép phải bồi thường rồi lợi dụng nạn nhân sơ hở để trộm nhiều tài sản giá trị. Trong 10 ngày, cả 2 đã 6 lần dàn cảnh để chiếm đoạt 25 chỉ vàng và hơn 30 triệu đồng. Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ 2 nghi phạm trên. (Xem chi tiết) Vờ va chạm giao thông với người đi đường, Trương Hoàng Minh (32 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (78 tuổi, cùng ngụ TP HCM). Trong 10 ngày, cả 2 đã 6 lần dàn cảnh để chiếm đoạt 25 chỉ vàng và hơn 30 triệu đồng. Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ 2 nghi phạm trên.

rút mã tấu đuổi chém Lò Cún Phúc (SN 1999) tử vong và khiến anh Lê Văn Mến (SN 1991) trọng thương. Công an TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Tuấn để điều tra về hành vi giết người. (Xem chi tiết) Bị bảo vệ nhắc nhở vì không mặc đồng phục, lái xe Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1986, ngụ quận 12, TP.HCM) không chấp hành quy định còn. Công an TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Tuấn để điều tra về hành vi giết người.

một đôi nam nữ đang quan hệ trong khách sạn và yêu cầu đôi nam nữ "giữ nguyên hiện trạng" để tiến hành quay video làm chứng... được cho xảy ra tại Vinpearl Hotel Lạng Sơn, đại diện tại đây cho biết thông tin này hoàn toàn không chính xác. Công an TP Lạng Sơn đã vào cuộc tiến hành xác minh vụ việc. (Xem chi tiết) Liên quan clip một nhóm người mặc đồng phục ngành công an ập vào kiểm trađược cho xảy ra tại Vinpearl Hotel Lạng Sơn, đại diện tại đây cho biết thông tin này hoàn toàn không chính xác. Công an TP Lạng Sơn đã vào cuộc tiến hành xác minh vụ việc.

Sau khi cùng bạn tình đồng tính quan hệ tình dục ở một con đường vắng tại TP HCM,. Công an quận 2, TP HCM đang truy tìm nghi can Số để điều tra, xử lý về hành vi Cướp tài sản.Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) điều tra, làm rõ vụkhi đang di chuyển trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Triệu Thượng). Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý.

Sơn Ngân