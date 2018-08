Bản tin Hình sự 18H: Thấy bố giết mẹ, con 7 tuổi lao đi cầu cứu

anh Phạm Phú Hoàng (SN 1978) phát hiện cửa bị cạy phá, két sắt bị khênh xuống tầng trệt cạy phá, toàn bộ tiền vàng, trang sức kim cương trị giá hơn 600 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy mất. Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã trích xuất camera để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Sau chuyến đi du lịch Thái Lan cùng gia đình về đến nhà trên đường số 17 (P.11, Q.Gò Vấp),Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã trích xuất camera để điều tra vụ việc.

cảnh sát cơ động Công an TT-Huế yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, phát hiện laptop, Iphone 6, hơn 5 triệu đồng, một chiếc xe gắn máy... của "người khác". Mai thừa nhận vừa trộm của một số người dân ở phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, TT-Huế). (Xem chi tiết) Phát hiện Bạch Văn Mai (SN 1994, quê Quảng Bình) có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng. Mai thừa nhận vừa trộm của một số người dân ở phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, TT-Huế).

nam thanh niên quốc tịch Trung Quốc cướp ô tô lao thẳng vào Công an phường Hòa Lạc (TP Móng Cái, Quảng Ninh) để giải cứu bạn. Trên đường tháo chạy, chiếc ô tô bị mất lái sau đó lao xuống ruộng, 2 nghi phạm bị cơ quan chức năng bắt giữ. (Xem chi tiết) Thấy đồng bọn bị bắt khi dùng dao uy hiếp, trói nữ nhân viên bán xăng trên đại lộ Hòa Bình để cướp,. Trên đường tháo chạy, chiếc ô tô bị mất lái sau đó lao xuống ruộng, 2 nghi phạm bị cơ quan chức năng bắt giữ.

ông Đỗ Xuân Chính - Phó trưởng công an xã Ea Đăh, (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) còn đánh ông Hoàng Văn Lên (SN 1973, trú xã Ea Đăh) gãy 2 xương sườn, thương tích 10%. Đảng ủy xã Ea Đăh vừa xử lý sai phạm của ông Chính bằng hình thức khiển trách vì cho rằng ông này "tự vệ chính đáng". (Xem chi tiết) Tự ý vào nhà người dân đánh chó,, thương tích 10%. Đảng ủy xã Ea Đăh vừa xử lý sai phạm của ông Chính bằng hình thức khiển trách vì cho rằng ông này "tự vệ chính đáng".

Phát hiện khẩu súng săn trong ngôi nhà cũ tại khu vực đồi núi thuộc địa phận xã Lăng Thành,. Hai người bạn khác, cùng đi, hoảng sợ bỏ chạy còn H. sợ hãi, lấy dao tự cứa vào cổ và đâm 1 nhát vào bụng để tự tử.Sau khi cho Nguyễn Lê Can Đài (10 tuổi) 5.000 đồng và dụ dỗ tới nơi mình làm việc, Phan Minh Cường (55 tuổi, cùng ngụ phường Đô Vinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm) khai vô tình làm chậu kiểng đè lên người nạn nhân nên ra tay sát hại bé gái này.. Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết quá trình điều tra, kết luận vụ việc đã đúng pháp luật nên không thể khởi tố vụ án. (Xem chi tiết) Thấy bố là, cậu con trai 7 tuổi hoảng loạn lao tới nhà ông bà cầu cứu. Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đã đưa Hải đi cấp cứu, túc trực để lấy lời khai làm rõ vụ việc.Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt Phạm Hoài Linh (19 tuổi, quê TP Cần Thơ, tạm trú huyện Long Thành, Đồng Nai) để điều tra về hành vi Giết người. Thanh niên này bị cáo buộctrên đường cấp cứu.Vào nửa đêm người dân đi trên QL 1A qua xã Minh Cường (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) phát hiện, trên người có vết thương, gần đó là chiếc xe máy. Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang điều tra vụ việc.

