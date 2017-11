Bản tin Hình sự 18H: Thiếu gia mua dâm 'chân dài' với giá 10 triệu đồng

Bị kiểm tra hành chính trên đường, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện điện thoại Phạm Thị Thanh Huyền (27 tuổi) lưu nhiều tin nhắn liên quan đến thỏa thuận mua bán dâm của cô ta với khách nên. Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can Huyền để điều tra hành vi môi giới mại dâm. (Xem chi tiết) Đang đi bộ trên con đường vắng để đón xe buýt ở Sài Gòn,. Nạn nhân giằng co và hô hoán buộc nghi can lên xe bỏ chạy ra xa lộ Hà Nội. Công an quận 9, TP.HCM đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Thấy. Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) tạm giữ ông Hạnh về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết) Uống quá nhiều rượu nên không làm chủ được bản thân,. Công an tỉnh Phú Thọ đã xử phạt 5 triệu đồng với Hoàn vì hành vi tTung tin không đúng sự thật trên Facebook. (Xem chi tiết) Bị Công an TP Tân An (Long An) mời về vì vụ ẩu đả trước đó,. Sau gần một giờ được người quen vận động, thanh niên này đồng ý buông dao, nhưng yêu cầu cảnh sát rút lui rồi tự chạy xe máy đến trụ sở làm việc. (xem chi tiết) Đang ngủ trên võng do say rượu,do mất máu cấp. Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy xét thủ phạm để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Do có mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh niên mang theo mìn, súng tự chế ra cầu sông Tiên (huyện Tiên Phước) "nói chuyện". Tại đây,. Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) . Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 13/11, ngoài nữ chủ nhà tử vong tại chỗ và một người cháu bị thương, 5 người khác may mắn thoát nạn. (Xem chi tiết) . Công an TP. Cần Thơ vừa bắt giữ ông Nguyễn Hoàng Năm để điều tra làm rõ hành vi Đe dọa giết người. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân